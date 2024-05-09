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Чухлов: «Игроки «Краснодара» расплескивают эмоции не на то, что нужно — споры с судьями, апелляции, фолы»

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Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал игру «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Когда «Зенит» стал спотыкаться, проиграл «Рубину», «Динамо», я подумал, что, наверное, в этом сезоне чемпионом станет «Краснодар». Все шансы им в руки «плыли». Ладно, думаю, раз заслуживают своей игрой, — пусть. Но «Краснодар» сам стал терять очки. Игроки расплескивают эмоции не на то, что нужно — споры с судьями, апелляции, фолы... Просто потерялись ребята. Ну, играйте, раз хотите взять титул! Если вы дома не можете обыграть «Ахмат», о чем вообще говорить?» цитирует Чухлова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, набрав 50 очков. Команда Мурада Мусаева отстает от лидирующего «Зенита» на 1 очко.

11 мая «Краснодар» сыграет на выезде со «Спартаком», а «Зенит» в тот же день проведет домашний матч против ЦСКА.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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