«Зенит» на своем поле примет ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России в субботу, 11 мая. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, Россия. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Зенит» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко. ЦСКА, в активе которого 39 баллов, идет на 8-й строчке.

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