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Сегодня, 17:59

Президент «Рубина» Сафиуллин: «Отставка Рахимова? Впервые слышу»

Руслан Минаев
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Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Рашида Рахимова.

«В первый раз слышу о том, чтобы такая информация могла появиться. Близко об этом ничего не знаю», — цитирует Сафиуллина РИА «Новости Спорт».

Ранее Рахимов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

По данным портала Transfermarkt, контракт 59-летнего специалиста с казанцами истекает летом 2024 года. Под руководством Рахимова «Рубин» провел 41 матч — 18 побед, 9 ничьих и 14 поражений.

Источник: РИА
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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Кр. Советов – Ахмат
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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