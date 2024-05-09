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9 мая, 20:18

Олусегун: «Беру пример с Дани Алвеса, для меня это лучший правый защитник в мире»

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Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался об игре на новой для себя позиции.

В последних четырех матчах РПЛ 22-летний нигериец выходил на поле в качестве правого защитника.

«Да, позиция непривычная для меня, но я стараюсь делать все, что в моих силах. Мне нравилась игра Дани Алвеса. Беру пример с него. Для меня это лучший правый защитник в мире», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

Олакунле перешел в «Краснодар» летом 2021 года. Всего за «быков» он провел 69 матчей, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
7
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
8
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
9
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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