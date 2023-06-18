«Фатих Карагюмрюк» может арендовать защитника «Зенита» Кругового

Как стало известно «СЭ», турецкий «Фатих Карагюмрюк» рассматривает вариант с подписанием защитника «Зенита» Данила Кругового.

В случае, если клуб из Санкт-Петербурга согласится отпустить игрока, футболисту будет предложена годичная аренда.

Ранее Sport24 сообщил, что 25-летний россиянин попал в сферу интересов нескольких турецких команд.

В сезоне-2022/23 Круговой провел 27 матчей за «Зенит» во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Защитник является трехкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе петербургской команды.

В «Фатих Карагюмрюк» играет российский полузащитник Магомед Оздоев, который перешел в команду в июле 2022 года после 4,5 лет выступлений за «Зенит».