Шикунов поделился мнением о том, на какие позиции «Спартаку» еще нужно приобрести футболистов

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, на какие позиции красно-белым еще нужно приобрести футболистов.

«Пока непонятно, как оценивать трансферы «Спартака. Основных футболистов на определенные позиции они не взяли. Купили вингера, а у «Спартака» такие футболисты и так были. Какие позиции требуют усиления? Центральный защитник — сто процентов, и все равно нужна десятка. Справится ли Медина со своей ролью? Он справится, но Хесус не совсем десятка. Нужен такой игрок, как Титов, Алекс, который будет вести игру. Процесс это делает, но он фланговый нападающий. В середине креатива «Спартаку» не хватает», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» подписал полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и форварда «Кадиса» Тео Бонгонда. Также сообщалось об интересе московского клуба к футболисту «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу, защитнику «Сассуоло» Рожерио и игроку «Црвены Звезды» Страхинье Эраковичу.

В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

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