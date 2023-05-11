Вратарь «Пари НН» Гойло перейдет в «Зенит» по окончании сезона

Вратарь «Пари НН» Никита Гойло перейдет в «Зенит» по окончании сезона, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с 24-летним голкипером рассчитан до конца сезона-2026/27.

Гойло — воспитанник «Зенита». Летом 2020 года футболист на правах аренды перешел в «Акрон», а в феврале 2022 года — в «Пари НН».

В сезоне-2022/23 Гойло провел за «Пари НН» 14 матчей во всех турнирах, пропустил 21 мяч и четыре раза сыграл на ноль.