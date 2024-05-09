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Сегодня, 19:59

Заварзин: «Надо оставлять Слишковича в «Спартаке» и назначить его главным тренером»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

Под руководством боснийского специалиста московская команда одержала 3 победы и 3 раза сыграла вничью.

«Слишкович провел все матчи без поражений. Оценка его работы это место в турнирной таблице. Есть еще шанс занять четвертое и даже третье место. Посмотрим, что он дальше сделает со «Спартаком». Его надо назначить главным тренером «Спартака»? Я бы назначил. В европейских турнирах наши клубы не участвуют. Зачем кого-то искать? Надо оставлять Слишковича, потому что он не первый месяц работает в «Спартаке», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

 
Владимир Слишкович. Что Слишкович поменял после ухода Абаскаля. За «Спартаком» наконец-то интересно следить!

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 27 матчах.

11 мая красно-белые проведут домашнюю встречу с «Краснодаром».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Юрий Заварзин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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