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Митрофанов о шутке Безрукова: «Комитет по этике проведет исследование всех обстоятельств и вынесет решение»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о ситуации вокруг шутки полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

8 мая в казанском клубе заявили, что провели разъяснительную работу с 22-летним футболистом. При этом в отношении хавбека будут приняты дисциплинарные меры.

— Вчера стало известно, что «Рубин» наказал Безрукова. Можно ли сказать, что эта история закрывается или мы ждем заседания комитета по этике?

— То что «Рубин» определенным образом осудил подобное высказывание — это позиция футбольного клуба. Комитет по этике — независимый орган, который проведет исследование всех обстоятельств и вынесет свое решение.

— Были ли вы удивлены общественной реакцией по этой ситуации? Подключились комики, ясновидящие и другие люди.

— Мне есть чем заниматься, поэтому пристально за реакцией не следил. Мне рассказывали. Все понимаю, что шутка, но шутки бывают разными. Отреагировали и отреагировали. Мы будем заниматься вопросом исключительно в рамках правового поля.

— Нет ли у вас опасения, что теперь шуток от футболистов станет меньше?

— Футболисты очень веселые и остроумные люди, просто гораздо большее их количество удачнее шутят.

— Слышали его последнюю шутку после матча с ЦСКА?

— «Как можно было отменить мой гол, если моя фамилия Безруков?» Ну эта шутка уже гораздо лучше. Прогрессирует! — заявил Митрофанов в рамках открытия первого сезона Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Северо-Запад.

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) футболист казанцев Руслан Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказываение Безрукова.

Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Максим Митрофанов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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Кр. Советов – Ахмат
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11.05 14:00
Рубин – Ростов
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Спартак – Краснодар
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Динамо
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Оренбург – Локомотив
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