Митрофанов о шутке Безрукова: «Комитет по этике проведет исследование всех обстоятельств и вынесет решение»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о ситуации вокруг шутки полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

8 мая в казанском клубе заявили, что провели разъяснительную работу с 22-летним футболистом. При этом в отношении хавбека будут приняты дисциплинарные меры.

— Вчера стало известно, что «Рубин» наказал Безрукова. Можно ли сказать, что эта история закрывается или мы ждем заседания комитета по этике?

— То что «Рубин» определенным образом осудил подобное высказывание — это позиция футбольного клуба. Комитет по этике — независимый орган, который проведет исследование всех обстоятельств и вынесет свое решение.

— Были ли вы удивлены общественной реакцией по этой ситуации? Подключились комики, ясновидящие и другие люди.

— Мне есть чем заниматься, поэтому пристально за реакцией не следил. Мне рассказывали. Все понимаю, что шутка, но шутки бывают разными. Отреагировали и отреагировали. Мы будем заниматься вопросом исключительно в рамках правового поля.

— Нет ли у вас опасения, что теперь шуток от футболистов станет меньше?

— Футболисты очень веселые и остроумные люди, просто гораздо большее их количество удачнее шутят.

— Слышали его последнюю шутку после матча с ЦСКА?

— «Как можно было отменить мой гол, если моя фамилия Безруков?» Ну эта шутка уже гораздо лучше. Прогрессирует! — заявил Митрофанов в рамках открытия первого сезона Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Северо-Запад.

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) футболист казанцев Руслан Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказываение Безрукова.