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Сегодня, 01:09

Барриос может продолжить карьеру в Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вильмар Барриос.
Фото Анна Мейер

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Дженоа» хочет заполучить 29-летнего колумбийца. Клуб по итогам сезона вышел в серию А и ведет поиски усиления состава для выступления в элите итальянского футбола.

В сезоне-2022/23 Барриос сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Вильмар Барриос
Футбол
ФК Дженоа
ФК Зенит
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