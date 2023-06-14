Барриос может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Дженоа» хочет заполучить 29-летнего колумбийца. Клуб по итогам сезона вышел в серию А и ведет поиски усиления состава для выступления в элите итальянского футбола.

В сезоне-2022/23 Барриос сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.