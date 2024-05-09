Чинквини: «Юрич — отличный тренер для «Спартака». Красно-белым есть смысл обратить на него внимание»

Бывший менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини выразил мнение, что руководству «Спартака» стоит присмотреться к кандидатуре главного тренера «Торино» Ивана Юрича.

14 апреля красно-белые объявили об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Владимир Слишкович.

«Юрич — отличный тренер для «Спартака», думаю, он отлично им подошел бы. Им стоит обратить на него внимание. Со следующего сезона он уже не будет работать в «Торино», и красно-белым есть смысл обратить на него внимание», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

48-летний Юрич возглавил «Торино» летом 2021 года. Под руководством хорватского специалиста туринский клуб занимает 10-е место в нынешнем сезоне серии А, набрав 47 очков. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.