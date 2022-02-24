Газизов о возможном переносе 19-го тура РПЛ: «Пока преждевременно о чем-то говорить. Сейчас «Уфа» решает вопрос о возвращении в Россию»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слухи о возможном переносе 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Нужно ли переносить тур? Не могу ответить на этот вопрос. Мы сейчас пытаемся вернуться в Россию, будем делать все возможное.



Нет ли опасений, что «Уфа» автоматически вылетит в случае остановки чемпионата? Знаете, это не мне решать. Пока преждевременно о чем-то говорить. Лучше промолчать. Сейчас мы решаем вопрос скорейшего возвращения в Россию», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

В 19-м туре «Уфа» должна сыграть на выезде против «Ахмата». Матч запланировал на 27 февраля, начало — на 19.00 (мск). В данный момент уфимцы находятся в Турции, где проводят зимние сборы.

Ранее ТАСС сообщил о временной приостановке работы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за ситуации с Украиной.