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Газизов о возможном переносе 19-го тура РПЛ: «Пока преждевременно о чем-то говорить. Сейчас «Уфа» решает вопрос о возвращении в Россию»

Гендиректор «Уфы» Газизов отреагировал на слухи о возможном переносе 19-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слухи о возможном переносе 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Нужно ли переносить тур? Не могу ответить на этот вопрос. Мы сейчас пытаемся вернуться в Россию, будем делать все возможное.

Нет ли опасений, что «Уфа» автоматически вылетит в случае остановки чемпионата? Знаете, это не мне решать. Пока преждевременно о чем-то говорить. Лучше промолчать. Сейчас мы решаем вопрос скорейшего возвращения в Россию», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

В 19-м туре «Уфа» должна сыграть на выезде против «Ахмата». Матч запланировал на 27 февраля, начало — на 19.00 (мск). В данный момент уфимцы находятся в Турции, где проводят зимние сборы.

Ранее ТАСС сообщил о временной приостановке работы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за ситуации с Украиной.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-o-situatsii-s-vozobnovleniem-rpl-luchshe-promolchat-sejchas-py-taemsya-vernut-sya-v-rossiyu/
Футбол
РПЛ
ФК Уфа
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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