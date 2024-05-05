Мостовой о ничьей «Спартака»: «Главное — не проиграли. А для «Пари НН» любое очко — это победа»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил ничейный результат красно-белых в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

«Спартак» владел преимуществом в этой матче. Думал, что они победят с минимальным счетом, но не получилось. Главное — не проиграли, при Слишковиче еще ни разу не потерпели поражения. А для «Пари НН» любое очко — это победа. Команды из низшей части турнирной таблицы цепляются за очки в каждом матче. Тем более, что игр в РПЛ осталось немного», — сказал Мостовой «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку. Нижегородцы провели первый матч под руководством нового главного тренера Саши Илича.

11 мая «Спартак» на своем поле примет «Краснодар», а «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».