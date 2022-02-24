В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на слухи о возможном переносе матчей 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ждем официальную информацию. Пока нам ничего не говорили о переносе матча с «Ростовом», — сказал Корниленко «СЭ».

Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» запланирован на воскресенье, 27 февраля. Матч должен начаться в 14.00 (мск).