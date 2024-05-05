Слишкович: «Пари НН» сегодня заслужил очко»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча против «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

«Можно сказать, что первый тайм был примерно равным. Но у нас было больше опасных моментов, ударов с 16-18 метров. Во втором тайме против нас было уже время: если с такими командами не открываешь счет, с каждой минутой становится тяжелее и тяжелее.

Во втором тайме одна команда стремилась забить, вторая – защищалась в полном составе на последних 20 метрах поля у своих ворот. Попробовали изменить что-то заменами, но не вышло. «Пари НН» сегодня заслужил очко. Нам же немного обидно, потому что мы приехали за победой, но добиться ее не получилось. Наконец-то у нас есть целых семь дней для подготовки к следующей игре. В ней надо будет поработать над теми моментами, на которые мы сделаем акцент после сегодняшней ничьей», – сказал Слишкович.

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством нового главного тренера Саши Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».