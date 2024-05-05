«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс», у Месси пять результативных передач

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 6:2.

В составе хозяев гол и пента-трик из передач оформил Лионель Месси, хет-трик у Луиса Сураеса, дубль на счету Матиаса Рояса. У гостей отличились Данте Ванзейр и Эмиль Форсберг, реализовавший пенальти.

После этого матча «Интер Майами» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Ред Буллс» с 17 очками — на четвертой строчке.