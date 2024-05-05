Гоцук о ничьей со «Спартаком»: «По внутренним ощущениям этот матч можно назвать победой»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук прокомментировал ничью в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«По внутренним ощущениям этот матч можно назвать победой. По очкам, конечно, нет. Хорошо сыграли. Думаю, это закономерный счет. Борьба за выживание? Перед первым туром было понятно, что мальчиков для битья здесь нет. Все будут биться. Таблица плотная. Мы сами виноваты, что дали шанс соперникам. Но в предстоящих матчах отдадим все силы», — сказал Гоцук.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку. Нижегородцы провели первый матч под руководством нового главного тренера Саши Илича.

11 мая «Спартак» на своем поле примет «Краснодар», а «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».