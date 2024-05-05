«Бостон» в овертайме обыграл «Торонто» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
«Бостон» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Торонто» со счетом 2:1.
В основное время на гол Вильяма Нюландера «Брюинз» ответили точным броском Хампуса Линдхольма. На второй минуте овертайма Давид Пастрняк подкараулил отскок от борта и забил победный гол. Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 27 бросков из 29 и был признан третьей звездой встречи.
«Бостон» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Флоридой».
НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Бостон» — «Торонто» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Нюландер — 3 (Мэттьюс, Бертуцци), 49:01 — 0:1. Линдхольм — 1 (ван Римсдайк, Бразо), 50:22 — 1:1. Пастрняк — 3 (Линдхольм, Карло), 61:54 — 2:1.
Вратари: Суэймен — Самсонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (11+7+10+3) — 31 (9+12+8+2).
Наши: — - Любушкин (19.38/0/-1).
5 мая. Бостон. TD Garden.
Счет в серии: 4-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|5.05
|03:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 1 ОТ
|5.05
|23:00
|
Рейнджерс – Каролина
|- : -