«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Чжэцзян», укрепив лидерство в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чжэцзян Грин Таун» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Китая — 4:0.

Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали Ибрахим Амаду, Сефас Малеле и Андре Луис, оформивший дубль.

Команда под руководством российского тренера Леонида Слуцкого укрепила лидерство в чемпионате Китая, набрав 26 очков. «Чжэцзян» идет на 8-й строчке (13).

11 мая «Шанхай Шэньхуа» сыграет в гостях с «Тяньцзинь Тайгер», а «Цжэцзян» днем позже проведет выездную встречу с «Цанчжоу».