«Динамо» — «Сочи»: Тюкавин забил супергол пяткой

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«Динамо» открыло счет в матче с «Сочи» в 27-м туре РПЛ — 1:0.

На 53-й минуте отметился форвард бело-голубых Константин Тюкавин, который забил ударом пяткой, поймав вратаря гостей Максима Рудакова на противоходе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.