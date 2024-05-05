Мостовой заявил, что готов принять приглашение генерального директора «Пари НН» и поехать в Нижний Новгород

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на приглашение в Нижний Новгород от генерального директора «Пари НН» Давида Мелика-Гусейнова.

«Слышал слова генерального директора «Пари НН». Сейчас будем думать и смотреть. В принципе, я готов принять приглашение от генерального директора клуба. Тем более я уже был в Нижнем Новгороде. Сашу [Илича] не видел 20 лет. Не знаю, узнает ли он меня или нет», — сказал Мостовой «СЭ».

В субботу, 4 мая, новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич выразил готовность пригласить Мостового на стажировку в нижегородский клуб.

На данный момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 27 матчах.