Чернов о матче с «Пари НН»: «Был ли в конце пенальти? Думаю, что да»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением об эпизоде с неназначенным пенальти в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

В концовке прошедшей встречи игрок красно-белых столкнулся в штрафной площади соперников с хавбеком нижегородского клуба Александром Трошечкиным. После данного эпизода главный арбитр игры Павел Шадыханов не стал назначать 11-метровый удар.

«Был ли в конце пенальти? Думаю, что да», — сказал Чернов.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Пари НН» (29) располагается на 11-й строчке.

11 мая красно-белые проведут домашний матч с «Краснодаром», а «Пари НН» днем позже на выезде сыграет против «Сочи».