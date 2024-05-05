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Украинцы требуют запретить российским гребцам отбор на Олимпиаду. Они ссылаются на рекомендации МОК

Украинцы требуют запретить российским гребцам отбор на Олимпиаду
Отдел спорта «СЭ»
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Российские гребцы могут не попасть на Олимпиаду даже после пройденного отбора.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Допустят ли наши и белорусские двойки в байдарках и каноэ к квалификации в Венгрии

Если российские гребцы-академики отказались от участия в олимпийском отборе, то в гребле на байдарках и каноэ решили пойти другим путем. Там наши согласились выступить в олимпийской квалификации в венгерском Сегеде 8-9 мая. Вот только выступят ли? И если да, то в каких дисциплинах? Дело в том, что мгновенно активизировались украинцы, направившие письмо в МОК и Международную федерацию каноэ (ICF), где указывают на «грубое нарушение рекомендаций МОК» и требуют запретить участие нейтральных россиян и белорусов в соревнованиях двоек.

Двойки — это слишком?

«В рекомендациях МОК четко говорится, что команды атлетов с российским или белорусским паспортом не могут быть допущены. Просим учесть эту информацию и принять все возможные меры в рамках компетенции, чтобы предотвратить участие команд российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях, включая европейские олимпийские квалификации и другие квалификационные турниры к Олимпийским играм», — говорится в письме, которое подписали президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский.

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Напомним, что сразу 13 российских гребцов недавно получили нейтральный статус. Это Алексей Коровашков, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Иван Штыль, Алина Ковалева, Максим Оселедко, Максим Спесивцев, Михаил Павлов, Олеся Ромасенко, Юрий Постригай, Николай Варваровский, Виталий Ершов и Захар Петров. Правда, не все из них собирались на Европейский олимпийский отбор в Сегед. Но все же там россияне планировали побороться за неименные олимпийские лицензии в семи дисциплинах. Судя по всему, к каноэ-одиночке на 1000 м у мужчин и 200 м у женщин, в байдарке-одиночке на 1000 м у мужчин и 500 м у женщин претензий у украинцев быть не может, тут рекомендации МОК однозначны. А вот участие в еще трех дисциплинах (байдарках-двойках на 500 м у мужчин и женщин и каноэ-двойках на 500 м у мужчин) в свете украинского письма теперь под вопросом. Тут многое будет зависеть от твердости позиции Международной федерации каноэ.

Фото Reuters

Разные трактовки

Напомним, что ранее МОК действительно запретил (хотя формально просто рекомендовал запретить) россиянам участвовать в международных стартах в командных соревнованиях. Но обошелся без детальных пояснений, чем создал своеобразную «серую зону». Так, очевидно, что в баскетболе, гандболе, волейболе, футболе, хоккее, керлинге и других командных видах наших спортсменов не ждут. Скорее всего, запрет также распространялся и на эстафеты в различных индивидуальных видах. Но вот по поводу выступлений дуэтов или квартетов в ряде дисциплин четких инструкций не последовало. В частности, в зимних видах россиян вообще пока никуда не допустили, но если все же разрешат состязаться, то может дойти до абсурда — фигуристов-одиночников, скажем, пустят, а спортивные пары и танцевальные дуэты — нет. То же самое можно сказать и о бобслеистах с саночниками.

В летних видах также трактуют запрет на командные состязания для нейтральных россиян и белорусов каждый по-своему. В частности, Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила не только плавательные эстафеты, но и дуэты в прыжках в воду, а также в синхронном плавании. Фактически поставив крест на выступлении российских синхронисток в Париже, поскольку олимпийскими являются запрещенные для наших группы и дуэты.

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Международная федерация велоспорта (UCI) еще в августе 2023-го допустила россиян до чемпионата мира среди молодежи в колумбийском Кали, но там под запрет попали не только командный спринт и командная гонка, но и мэдисон, то есть парная гонка. С другой стороны, теннисисты как играли, так и играют в парах и миксте без ограничений, россиян не допускают только к матчам Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Мало того, в Международной федерации тенниса (ITF) планируют допустить россиян и в Париже не только в одиночке, но и в мужских и женских парах и в миксте. И, судя по всему, украинцы, уже привыкшие к особой позиции теннисных властей, с ней смирились. Или просто ждут официальных списков участников олимпийского теннисного турнира, чтобы разразиться очередным посланием.

Что же касается гребли, то, к примеру, «академиков» в марте Международная федерация гребли (World Rowing) решила пригласить на олимпийскую квалификацию в мужской и женской одиночке и двойке без рулевого. Россияне все равно отказались, но сам факт приглашения в двойках (но не в четверках или восьмерках) примечателен. В ICF также не стали звать российских и белорусских каноистов и байдарочников в четверках, а в двойках все же позвали. Чем и вызвали гнев украинцев. Но пойдут ли теперь федерация и МОК на поводу у руководителей украинского спорта или сочтут участие российских двоек в соревнованиях в Сегеде приемлемым? Ответ на этот вопрос мы получим уже очень скоро.

Олимпиада
МОК
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