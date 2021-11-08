Газизов заявил, что футболисты «Уфы» имеют высокий риск заразиться коронавирусом

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил риск команды заразиться коронавирусной инфекцией.

«Мы делаем все возможное для защиты команды. Мало того, мы выполняем требования Роспотребнадзора, связанные с допуском на матчи. То, что зависит от нас, мы все делаем, — сказал Газизов ТАСС. — Мы можем легко заразиться, поскольку последний раз мы летали обычным самолетом, а это аэропорт, гостиница, в любом случае находились в каком-то контакте, и все может произойти. Риск огромный».

«Уфа» находится на 12-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в своем активе 14 очков.

Следующий матч уфимская команда проведет в гостях с «Ростовом». Игра состоится 21 ноября в 14:00 мск.