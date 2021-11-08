Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов заявил, что футболисты «Уфы» имеют высокий риск заразиться коронавирусом

19:41
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил риск команды заразиться коронавирусной инфекцией.

«Мы делаем все возможное для защиты команды. Мало того, мы выполняем требования Роспотребнадзора, связанные с допуском на матчи. То, что зависит от нас, мы все делаем, — сказал Газизов ТАСС. — Мы можем легко заразиться, поскольку последний раз мы летали обычным самолетом, а это аэропорт, гостиница, в любом случае находились в каком-то контакте, и все может произойти. Риск огромный».

«Уфа» находится на 12-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в своем активе 14 очков.

Следующий матч уфимская команда проведет в гостях с «Ростовом». Игра состоится 21 ноября в 14:00 мск.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12865231

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Сколько и какую воду нужно пить
Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры