Газизов заявил, что футболисты «Уфы» имеют высокий риск заразиться коронавирусом
19:41
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил риск команды заразиться коронавирусной инфекцией.
«Мы делаем все возможное для защиты команды. Мало того, мы выполняем требования Роспотребнадзора, связанные с допуском на матчи. То, что зависит от нас, мы все делаем, — сказал Газизов ТАСС. — Мы можем легко заразиться, поскольку последний раз мы летали обычным самолетом, а это аэропорт, гостиница, в любом случае находились в каком-то контакте, и все может произойти. Риск огромный».
«Уфа» находится на 12-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в своем активе 14 очков.
Следующий матч уфимская команда проведет в гостях с «Ростовом». Игра состоится 21 ноября в 14:00 мск.
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