Собкор «СЭ» в Казани объясняет, почему «Рубин» проваливает первый круг, и рассуждает о будущем Слуцкого.

Перформанс «Рубина» — одно из главных разочарований сезона. Осенью команда выдала худший отрезок при Леониде Слуцком, набрав с 1 сентября лишь 8 очков — меньше только у «Химок» и «Нижнего Новгорода» (по 6).

После 1:5 от «Ростова» тренер толком не смог объяснить, что не так с коллективом. А клуб в целом отрицает кризис — видимо, чтобы не создавать панику и не нагнетать.

Хотя очевидно: у «Рубина» есть как игровые, так и ментальные проблемы. За весь сезон казанцы ни разу не провели ровный матч и чередует удачные игры с провальными отрезками.

Год назад — после 14 туров — «Рубин» с 21 очком шел на 9-м месте, в этом — с 19 очками на 8-м. Несущественная разница, но какое разное восприятие.

От прошлогоднего «Рубина» особо ничего не ждали и во многом из-за этого не обращали внимания на ошибки, которых на самом деле было прилично. Например, «Рубин» вел в счете в Сочи, но в итоге проиграл; дарил очки «Уралу», «Тамбову» и «Ахмату». Вылетал из Кубка России от «СКА-Хабаровска», играя основой. Но все делали скидку на притирку и старт работы Слуцкого, а также строительство новой команды.

Спустя год происходит то же самое, потому что глобально клуб не изменился ни по бюджету, ни по ресурсам, ни по возможностям. Поэтому в «Рубине» даже не заикались о выходе в еврокубки, улучшении результатов, борьбе за медали. Таких задач нет до сих пор, раз клуб лихо продает Макарова и Старфельта, не боясь ослабить состав и дестабилизировать команду, которая разрывала всех весной.

График команд.

Теперь же «Рубин» заваливает таймы и концовки, может дома влететь «Нижнему Новгороду», но при этом отбирает очки у лидеров (пусть и не совсем по игре).

По ожидаемым очкам «Рубин» — четвертая команда с конца (14.26). Это метрика, оценивающая количество баллов, которые команда могла бы получить с учетом созданных моментов и xG (ожидаемые голы) у нее и у соперника.

Таким образом, «Рубин» набрал почти на пять очков больше, чем должен был. Но результаты все равно удручают.

Команды РПЛ.

С команды, которая заняла четвертое место, другой спрос и принципиально иные ожидания. Все рассчитывали, что «Рубин» продолжит играть как минимум весной, но команда снова забуксовала.

Проблемы возникли из-за экономической модели «Рубина»: клуб декларирует, что будет брать игроков на вырост и продавать дороже. Летом отпустили Старфельта и Макарова, расстались с Бегичем и Йевтичем, чтобы внести в заявку новичков. В итоге очередная перестройка дестабилизировала команду.

Точно так же было и год назад, когда «Рубин» взял Деспотовича, Ин Бома, Зотова, Шатова, Медведева и капитально обновил полузащиту, где раньше были Подберезкин, Могилевец и Коновалов. Многие новички даже не успели на летние сборы — неудивительно, что спад команды Слуцкий связывал именно с процессом обновления.

В этом сезоне серьезные перемены произошли в атаке: Хакшабанович, Дрейер, Онугха ворвалаись в основу, толком не поработав на сборах. Только Хакшабанович приехал к началу межсезонья, но из-за непонятного статуса Кварацхелии наигрывался то справа, то в центре, так и не поиграв на привычном левом фланге. Наложилась травма Деспотовича, который в прошлом сезоне забил 14 голов. Такого бомбардира нынешнему «Рубину» крайне не хватает.

Больше пугает, что вообще все игроки «Рубина» проводят этот сезон хуже, чем предыдущий. Спад у Абильдгора, который совершил минимум шесть голевых ошибок. Сдали Кварацхелия, Зотов, Уремович, Самошников, Дюпин, Бакаев.

Обойма «Рубина» прилично ослабла: Зуев, Шатов и Игнатьев постоянно травмированы, а новички Нижегородов, Мусаев и Савицкий не получают игровой практики. В теории каждый из них мог сыграть слева в защите, тогда Слуцкому не пришлось бы оголять опорную зону и подключать в центр обороны Абильдгора (как было с «Ростовом»).

Но тренер посчитал их не готовыми к игре на таком уровне. Это тоже вызывает вопросы: почему тогда они вообще в обойме, если не могут выйти даже в кризисный момент, когда у основных игроков травмы? По ходу матча «Рубину» тоже не на кого рассчитывать: Онугха, Костюков и Бакаев — игроки атаки, а усилить середину поля или оборону часто некем.

При этом отговорок у клуба быть не может: этот состав подбирал менеджмент в связке с тренером, который максимально вовлечен в комплектование команды. За игроков платили по 6-7 миллионов евро, поэтому ссылаться на то, что качественного усиления после продаж не было, неправильно. Состав «Рубина» точно способен на большее.

После 1:5 в Ростове появились осторожные разговоры об отставке тренера. Об этом пишут болельщики, на это намекал Роман Широков в одном из интервью. Но едва ли этот ход сработает: убрав Слуцкого, «Рубин» точно не сразу придет в себя. Вспомните, к чему подобные решения приводили раньше, когда казанцы постоянно меняли тренеров и президентов, переписывали трансферную политику, тратили десятки миллионов евро, а в итоге влезали в долги и расторгали игроков в убыток себе. Сейчас точно не лучшее время, чтобы опять что-то резко менять и сомневаться в выбранной стратегии.

Поэтому у Слуцкого в «Рубине» максимальное доверие и лояльность, спортивный корпус целиком завязан на нем. Не у многих тренеров в лиге есть такие условия и отношения с менеджментом, как у Леонида Викторовича в Казани. Он и сам весной говорил «СЭ», что проводит лучшее время в жизни в плане эмоционального комфорта. Даже удивительно, что в новом сезоне состояние тренера и команды не удалось катализировать в результаты.

Неизвестно, в каком состоянии и на каком месте «Рубин» уйдет на зимний перерыв, но, даже если падение продолжится, маловероятно, что в Казани будут искать нового тренера. Таких разговоров в клубе не ведется — у Слуцкого большой уровень доверия, который сложно подорвать.

Ключевым моментом станут зимние сборы: у Слуцкого будет два месяца, чтобы плотно поработать с новичками в режиме постоянных тренировок, наладить тактику и зарядить команду на прорыв во втором круге.

В прошлом году это сработало: весной казанцы набрали 25 очков за 11 туров — даже больше, чем ставший чемпионом «Зенит». Сейчас в «Рубине» рассчитывают на похожий сценарий.

Главное — не рухнуть слишком низко до зимнего перерыва. Впереди — сложные матчи с «Сочи» и «Динамо», а также выезд к набравшим ход «Крыльям».