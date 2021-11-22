Хачатурянц рассказал о датах переноса матчей 22-го тура чемпионата России

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о подробностях переноса матчей 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Такое решение было принято в интересах сборной России, которой предстоит готовиться к решающим отборочным матчам ЧМ-2022.

— Есть понимание, куда переносить тур перед стыковыми матчами сборной?

— В Италии вчера тур перенесли буквально за полдня. Они получили моментальную поддержку. Мне кажется у нас в стране интерес к футболу не меньше. Мы заинтересованы, чтобы сборная успешно сыграла в стыках. Перенос куда зависит от того, как успешно наши клубы выступят в еврокубках. У нас есть три варианта.

24-29 марта пройдут стыковые матчи отбора ЧМ-2022, в которых примет участие сборная России. Матчи 22-го тура в календаре были запланированы на выходные 19-20 марта.