«Спартак» показал, что осталось за кадром трансляции матча с «Локомотивом»

«Спартак» и «Локомотив» провели очный матч в рамках 14-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Красно-белые подготовили специальный видеоотчет, который посвящен этому матчу.

По итогам 14 туров «Спартак» с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, красно-белые 20 ноября сыграют в гостях с «Краснодаром».