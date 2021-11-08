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«Спартак» показал, что осталось за кадром трансляции матча с «Локомотивом»

19:39
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«Спартак» и «Локомотив» провели очный матч в рамках 14-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Красно-белые подготовили специальный видеоотчет, который посвящен этому матчу.

По итогам 14 туров «Спартак» с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, красно-белые 20 ноября сыграют в гостях с «Краснодаром».

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры