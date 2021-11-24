КДК отменил красную карточку защитника «Локомотива» Мурило в матче с «Ахматом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет отменил красную карточку защитника «Локомотива» Мурило в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Да, мы отменили красную карточку Мурило. Подробности я не обязан говорить», — сказал Григорьянц «СЭ».

Мурило получил красную карточку на 36-й минуте встречи с «Ахматом», после его фола полузащитник грозненцев Даниил Уткин открыл счет ударом со штрафного.

Таким образом, в связи с отменой красной карточки Мурило сможет принять участие в матче 16-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», который состоится 29 ноября.