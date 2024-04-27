Бокс/ММА
Любительский бокс
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

27 апреля, 23:24

Организаторы чемпионата Европы по боксу извинились за инцидент с отключением гимна России на церемонии награждения

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала инцидент с отключением российского гимна во время церемонии награждения победителей в весовой категории до 48 кг.

Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото в этой весовой категории. Во время награждения гимн России, звучавший в честь победителя, прервался из-за технических неполадок.

«Это было неприятно, но никакого злого умысла не было. Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы объективно понимаем, что это технический сбой. Здесь, по секрету скажу, в начале и электричество отключалось. В организационных моментах были некоторые такие неприятности. А наш гимн был первым, так все сошлось... Не надо тут выискивать что-то неприятное. Разобрались, принесли извинения. Главное — мы знаем слова гимна и вместе спели, что всем всегда советую и делать», — сказала Кириенко.

Также генеральный секретарь Федерации бокса России подвела итоги выступления женской сборной России на чемпионате Европы в Белграде.

«У нас в планах было завоевание трех золотых медалей. У нас не было в планах, что десять человек выйдет в финал. И сейчас три золота для женской сборной — потрясающий результат. Конечно, хотели увидеть намного больше... Но получилось, как получилось. Победили сильнейшие, и это были достойные поединки. Сердце содрогается... Команда у нас отличная. Девчонки по-боевому настроены. Каждая сказала, что где-то в чем-то недоработала. Главный результат — когда такое высокое самосознание. За кого переживала больше всего? Наверное, за Альбину Молдажанову. Соперница у нее была очень достойная, знаменитая, олимпийская чемпионка Игр-2020 турчанка Бусеназ Сюрменели. Молдажанова у нас — молодой боксер, и, увидите — за этой девчонкой большое будущее», — добавила Кириенко.

Женская сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы-2024, выиграв три золотых и семь серебряных медалей. Соревнования у девушек проходили в 12 весовых категориях.

Бокс
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
Скелетонистка Канакина и бобслеист Мордасов ждут первенца
В МИД Германии прокомментировали призыв Китая к расследованию теракта на СП
Требование контракта на 2 млрд, месть «Рубину» и цифры самого плохого сезона Семака. Что происходит в «Зените» после поражения
В Дагестане локомотив насмерть сбил шедшую вдоль путей девочку
МО РФ сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю
Популярное видео
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гапешина о победе на чемпионате Европы по боксу: «Рады, что завоевали заветные для России медали»

Россиянка Гапешина стала чемпионкой Европы

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости