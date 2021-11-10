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Судейство

ЭСК подтвердила правильность удаления Клаудиньо

19:40
Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) подтвердила правильность решения Игоря Панина, который на 51-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Зенит» (0:0) применил дисциплинарную санкцию к Клаудиньо и удалил его с поля.

Клаудиньо. «Зенит» просит отменить удаление Клаудиньо. Это возможно — есть прецеденты

Бразилец в борьбе с Арсеном Адамовым сыграл безрассудно и попал сопернику шипами в ногу.

Теоретически можно было бы ограничиться предупреждением (удар пошел вскользь), но помня о неудалении Ярослава Ракицкого, судья достал красную карточку.

По неофициальным данным, вердикт ЭСК принят не единогласно, а большинством голосов.

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры


  • Корнелий Ш

    ЭСК объяснила бы как можно отменить кк Скопинцеву и оставить Клаудиньо за гораздо меньшее. Зато хрюны с ховавартом поют про админресурс.

    10.11.2021