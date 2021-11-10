ЭСК подтвердила правильность удаления Клаудиньо

Как стало известно «СЭ», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) подтвердила правильность решения Игоря Панина, который на 51-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Зенит» (0:0) применил дисциплинарную санкцию к Клаудиньо и удалил его с поля.

Бразилец в борьбе с Арсеном Адамовым сыграл безрассудно и попал сопернику шипами в ногу.

Теоретически можно было бы ограничиться предупреждением (удар пошел вскользь), но помня о неудалении Ярослава Ракицкого, судья достал красную карточку.

По неофициальным данным, вердикт ЭСК принят не единогласно, а большинством голосов.