ЭСК подтвердила правильность удаления Клаудиньо
Как стало известно «СЭ», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) подтвердила правильность решения Игоря Панина, который на 51-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Зенит» (0:0) применил дисциплинарную санкцию к Клаудиньо и удалил его с поля.
Бразилец в борьбе с Арсеном Адамовым сыграл безрассудно и попал сопернику шипами в ногу.
Теоретически можно было бы ограничиться предупреждением (удар пошел вскользь), но помня о неудалении Ярослава Ракицкого, судья достал красную карточку.
По неофициальным данным, вердикт ЭСК принят не единогласно, а большинством голосов.
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Корнелий Ш
ЭСК объяснила бы как можно отменить кк Скопинцеву и оставить Клаудиньо за гораздо меньшее. Зато хрюны с ховавартом поют про админресурс.
10.11.2021