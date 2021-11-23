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ЭСК: арбитр Иванов ошибочно не удалил Зайнутдинова в матче с «Сочи»

18:17
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — ЦСКА (4:1).

Как информирует официальный сайт союза, департамент судейства и департамент инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неудалением игрока ЦСКА Бактиера Зайнутдинова на 63-й минуте.

Комиссия решила, что судья ошибочно не удалил полузащитника ЦСКА.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок, вступив в единоборство за верховой мяч с соперником в высоком прыжке на скорости, совершил контакт коленом в голову соперника. По мнению комиссии, это может поставить под угрозу безопасность соперника с возможностью нанести ему серьезную травму головы — Зайнутдинов хорошо видел своего соперника и ничего не предпринял, чтобы избежать этого контакта в голову.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214936

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