ЭСК: арбитр Иванов ошибочно не удалил Зайнутдинова в матче с «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — ЦСКА (4:1).

Как информирует официальный сайт союза, департамент судейства и департамент инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неудалением игрока ЦСКА Бактиера Зайнутдинова на 63-й минуте.

Комиссия решила, что судья ошибочно не удалил полузащитника ЦСКА.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок, вступив в единоборство за верховой мяч с соперником в высоком прыжке на скорости, совершил контакт коленом в голову соперника. По мнению комиссии, это может поставить под угрозу безопасность соперника с возможностью нанести ему серьезную травму головы — Зайнутдинов хорошо видел своего соперника и ничего не предпринял, чтобы избежать этого контакта в голову.