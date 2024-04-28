Медведев — о поражении «Зенита» от «Динамо»: «Сейчас с игроками побеседуем»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.

— Что происходит с командой?

— Сейчас с игроками побеседуем, — сказал Медведев.

«Зенит» проиграл второй матч подряд в РПЛ. Команда пока сохраняет первое место в турнирной таблице с 50 очками. 29 апреля «Краснодар» (49), идущий вторым, сыграет с «Крыльями Советов».