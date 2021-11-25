«Спартак» получил пенальти в ворота «Краснодара» после ошибки судьи

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Краснодара» по матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1), информирует сайт РФС.

«Быки» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Краснодара» на 45-й минуте матча.

По решению комиссии, судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» на 45-й минуте матча. Пенальти не смог реализовать Александр Соболев.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны игрока обороняющейся команды «Краснодар» №98 Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока команды «Спартак» №22 Михаила Игнатова, — говорится в сообщении. — Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон. В подобных эпизодах арбитрам рекомендовано продолжать игру, поскольку со стороны защитника отсутствует какое-либо выраженное дополнительное действие в виде умышленной задержки игрока.

Комиссия также не ожидает в данной ситуации вмешательства ВАР, поскольку тактическая камера дает четкое подтверждение наличия контакта между игроками и в ногах, который судья самостоятельно оценил и проговорил в коммуникационную систему".

Напомним, матч «Краснодар» — «Спартак» прошел 20 ноября в Краснодаре на одноименном стадионе.