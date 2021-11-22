Ашот Хачатурянц: «История с фан-айди возникла не от хорошей жизни»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал вопрос, связанный с применением паспорта болельщика (Fan ID).

— Как планируете привлекать аудитории с учетом введения фан-айди?

— Пока прошло только первое слушание. Это инициатива правительства. Наша задача — донести до людей, которые будут принимать такое решение в дальнейшем, что нужно сделать систему получения прозрачной и легкодоступной. Есть безусловно положительный опыт использования фан-айди на ЧМ-2018. Нужно сделать этот процесс максимально понятными и открытыми. У нас еще есть время донести это до людей, которые будут принимать это решения. Вопрос с фан-айди — решенный вопрос. Я понимаю, зачем это нужно. Могу сказать, что у нас не уникальный опыт в этом плане. Я недавно посетил матч «Ювентус» — «Зенит» в Турине. Мне пришлось пройти три проверки. Сначала сравнивали билет с паспортом, рамка, ковид-пасс. У меня было приглашение от акционера клуба. При этом стадион был полный. Нужно отнестись с пониманием. История с фан-айди возникла не от хорошей жизни. Женщины и дети должны чувствовать себя комфортно, придя на стадион. Очень важно, чтобы реализация этого решения былп проведена максимально комфортно для клубов. Иначе это может сказаться негативно на лиге.

Разрешенная вместимость стадиона? Было принято решение оставить планку в десять тысяч. Речь идет про то, чтобы улучшать качество стадиона — доступность, стоянки, питание. Семейному человеку это очень важно.

В середине ноября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении паспорта болельщика.