«Сочи» — ЦСКА: арбитр ошибочно не удалил игрока гостей за удар соперника ногой
13:28
На 63-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (4:1) арбитр Сергей Иванов ошибочно не удалил с поля Бактиера Зайнутдинова за серьезное нарушение правил.
Полузащитник армейцев в прыжке выставил колено и ударил в лицо Кирилла Заику, рискуя нанести сопернику серьезную травму. Судья находился в хорошей позиции, видел единоборство, но не остановил игру и не применил к Зайнутдинову никаких дисциплинарных санкций. Видеоассистенты Виталий Мешков и Алексей Воронцов в действия Иванова не вмешались.
Напомним, встреча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — ЦСКА (4:1) прошла 6 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.
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