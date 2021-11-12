Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Сочи» — ЦСКА: арбитр ошибочно не удалил игрока гостей за удар соперника ногой

13:28
Сергей Иванов ошибочно не удалил с поля Бактиера Зайнутдинова. Сергей Иванов ошибочно не удалил с поля Бактиера Зайнутдинова. Сергей Иванов ошибочно не удалил с поля Бактиера Зайнутдинова. Сергей Иванов ошибочно не удалил с поля Бактиера Зайнутдинова. Сергей Иванов ошибочно не удалил с поля Бактиера Зайнутдинова. Сергей Иванов ошибочно не удалил с поля Бактиера Зайнутдинова.
Сергей Иванов ошибочно не удалил с поля Бактиера Зайнутдинова.
Теги:

На 63-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (4:1) арбитр Сергей Иванов ошибочно не удалил с поля Бактиера Зайнутдинова за серьезное нарушение правил.

Полузащитник армейцев в прыжке выставил колено и ударил в лицо Кирилла Заику, рискуя нанести сопернику серьезную травму. Судья находился в хорошей позиции, видел единоборство, но не остановил игру и не применил к Зайнутдинову никаких дисциплинарных санкций. Видеоассистенты Виталий Мешков и Алексей Воронцов в действия Иванова не вмешались.

Напомним, встреча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — ЦСКА (4:1) прошла 6 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
1
3
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры