«Зенит» не смог побить рекорд «Спартака» по голам за первый круг чемпионата России, сообщает OptaIvan в Twitter.

По итогам первого круга Тинькофф РПЛ сезона-2021/22 петербуржцы с 39 голами стали самой результативной командой. Это второй показатель результативности за всю историю чемпионатов России. Рекорд принадлежит «Спартаку», который забил 40 мячей за первый круг в сезоне-1993/94.

После 15 туров РПЛ «Зенит» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» набрал 19 очков и занимает 10-е место.