Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» не смог побить рекорд «Спартака» по голам за первый круг чемпионата России

11:25
Теги:

«Зенит» не смог побить рекорд «Спартака» по голам за первый круг чемпионата России, сообщает OptaIvan в Twitter.

По итогам первого круга Тинькофф РПЛ сезона-2021/22 петербуржцы с 39 голами стали самой результативной командой. Это второй показатель результативности за всю историю чемпионатов России. Рекорд принадлежит «Спартаку», который забил 40 мячей за первый круг в сезоне-1993/94.

После 15 туров РПЛ «Зенит» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» набрал 19 очков и занимает 10-е место.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/OptaIvan/status/1462780442256588808

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Оболенский пустился галопом, как скаковая лошадь». Как русский князь стал легендой английского регби
Австралия и Новая Зеландия отказали в помощи терпящей бедствие яхте с россиянами
3
5
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры