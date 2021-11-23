«Зенит» не смог побить рекорд «Спартака» по голам за первый круг чемпионата России
11:25
«Зенит» не смог побить рекорд «Спартака» по голам за первый круг чемпионата России, сообщает OptaIvan в Twitter.
По итогам первого круга Тинькофф РПЛ сезона-2021/22 петербуржцы с 39 голами стали самой результативной командой. Это второй показатель результативности за всю историю чемпионатов России. Рекорд принадлежит «Спартаку», который забил 40 мячей за первый круг в сезоне-1993/94.
После 15 туров РПЛ «Зенит» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» набрал 19 очков и занимает 10-е место.
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