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Сегодня, 14:30

Нагельсманн вместо Гальтье, Мбаппе — центральная фигура. Каким будет «ПСЖ» после ухода Месси и Рамоса

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Юлиан Нагельсманн и Килиан Мбаппе
Юлиан Нагельсманн и Килиан Мбаппе.
Маркус Тюрам.
Фото Global Look Press
Кристоф Гальтье.
Фото Reuters
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Парижский суперклуб начинает перезагрузку проекта.

Почти катастрофа

Если в «Монако» провал в последнем туре стал точкой кипения и Филиппу Клеману указали на дверь уже в воскресенье, то в Париже выдержали паузу. Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш даже напустил тумана, комментируя уход Месси и Серхио Рамоса. Заявил, что у клуба еще нет решений ни по игрокам, ни по главному тренеру. Возможно, старался соблюсти приличия, будучи инициатором приглашения Кристофа Гальтье, вместе с которым они собрали чемпионский «Лилль».

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Позднее главный тренер признался, что во время беседы с Кампушем он не услышал ни опровержений, ни подтверждений слухов о своем будущем. Говорил, что ясность наступит после встречи с руководством во время подведения итогов сезона. И в принципе для больших клубов это нормально. Логично же дать тренеру насладиться вторым в карьере чемпионским титулом.

Для Гальтье, который назвал сезон на внутренней арене успешным, это достижение. Для «ПСЖ» с его амбициями — праздничный, но скорее рабочий момент. Тем более чемпионами можно становиться по-разному. С отрывом в 16 очков и со 105 забитыми мячами — как при Томасе Тухеле — парижская норма. А худший за 40 лет показатель пропущенных голов на «Парк де Пренс» (24) и непозволительные 10 поражений с начала года — почти катастрофа.

Лионель Месси и&nbsp;Максимилиано Кофрие. В прощальном матче Месси проиграл команде Кофрие, Головин и «Монако» — без еврокубков, «Лейпциг» сохранил Кубок Германии

Гальтье, кстати, на этот счет заявил: «Катастрофа — это когда «ПСЖ» не выигрывает чемпионат». Но все-таки, будучи классным тренером, 56-летний специалист до конца так и не понял, что такое работать в топ-клубе. С его вечным максимализмом, не позволяющим в одну калитку проигрывать «Лансу». С капризными и амбициозными звездами и их сложными характерами.

Кристоф Гальтье.
Фото Reuters

Неизбежный союз

То, что многих участников ЧМ-2022 после турнира в Катаре пришлось довольно долго приводить в чувство, — камень в огород Гальтье. Хотя ему было очень трудно, когда травмы выкашивали лидеров и в бой приходилось бросать необстрелянную молодежь. Только спрашивают все равно с тренера, и в больших клубах никто не будет ждать и давать второй шанс. Проще выбрать самый очевидный из имевшихся на рынке вариантов.

Юлианом Нагельсманном, которого так несправедливо и глупо уволили из «Баварии», интересовались многие. Однако тренировать «Тоттенхэм» в его нынешнем состоянии — сомнительное удовольствие, а Карло Анчелотти остался в «Реале» еще на год. При таком раскладе союз «ПСЖ» и Нагельсманна был просто неизбежен.

Томас Тухель (слева) и&nbsp;Юлиан Нагельсманн. Тухель меняет в «Баварии» Нагельсманна. В добрый путь, Юлиан

Возможно, все в итоге закончится разводом с битьем посуды, но в данный момент они словно созданы друг для друга. В свои 35 лет Юлиан уже не талантливый студент, а как минимум кандидат наук. Или даже доктор, только уволенные в итоге баварские боссы Оливер Кан и Хасан Салихамиджич не дали ему защитить лигочемпионскую диссертацию у профессора Хосепа Гвардиолы.

Нагельсманну есть что доказывать. У него накоплен опыт взаимоотношений с большими игроками уровня Мюллера, Левандовски и Киммиха, а начавшаяся с увольнения тренера вратарей скандальная история с Нойером стала уроком на будущее. Что до тренерской работы, то Юлиану есть куда расти. И очевидно, что он развивается. В «ПСЖ» это могли оценить, когда «Бавария», выиграв все шесть матчей в группе с «Барселоной» и добравшимся до финала ЛЧ «Интером», не оставила парижанам шансов на старте плей-офф.

Маркус Тюрам.
Фото Global Look Press

Мбаппе зовет Тюрама

Для того футбола, который ставит Нагельсманн, в Париже может подобраться пусть и не идеальный, но очень перспективный состав. Практически без ветеранов, если не считать незаменимых Маркиньюса и Верратти. И трудно поверить, что после ухода Месси и Рамоса в команде останется Неймар. Бразильца во французской столице теперь ничего не держит, а сложные отношения с Мбаппе в комплекте с уходом друзей делают расставание практически неизбежным. Хотя когда-то Ней скептически оценивал назначение Томаса Тухеля, а потом признавался, что готов умереть за этого тренера.

Неймар не&nbsp;приехал праздновать чемпионство &laquo;ПСЖ&raquo;, но&nbsp;появился на &laquo;Формуле-1&raquo; и&nbsp;покерном турнире. Неймар играл в покер и развлекался на гонках в Монте-Карло, пока «ПСЖ» оформлял чемпионство. А говорили, что ему тяжело передвигаться

Главное, что теперь Мбаппе действительно центральная фигура проекта. Как уверяет Килиан, он очень счастлив, он остается в Париже, а клуб делает все, чтобы усилить состав. Говорят, и сам форвард выступает в роли переговорщика и после прошлогоднего провала с выбравшим «Реал» Тшуамени рассчитывает уговорить перебраться в «ПСЖ» Маркуса Тюрама.

Похоже, год спустя начинает реализовываться заявленное прошлым летом президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи стремление отказаться от гламура в пользу скромности и делать ставку на тех, кто будет сражаться за «ПСЖ». К чемпионам Франции уже присоединились простившийся с «Реалом» Асенсио и перехваченный у «Челси» хавбек «Спортинга» Угарте. А нападение может усилить вице-чемпион мира Коло Муани. Это точно будет новый «ПСЖ». Но с прежними амбициями.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Юлиан Нагельсманн
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Лучший сезон Головина закончился провалом «Монако». За него ответил уволенный тренер Клеман
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
 1 : 1
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
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