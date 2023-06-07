Нагельсманн вместо Гальтье, Мбаппе — центральная фигура. Каким будет «ПСЖ» после ухода Месси и Рамоса

Парижский суперклуб начинает перезагрузку проекта.

Почти катастрофа

Если в «Монако» провал в последнем туре стал точкой кипения и Филиппу Клеману указали на дверь уже в воскресенье, то в Париже выдержали паузу. Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш даже напустил тумана, комментируя уход Месси и Серхио Рамоса. Заявил, что у клуба еще нет решений ни по игрокам, ни по главному тренеру. Возможно, старался соблюсти приличия, будучи инициатором приглашения Кристофа Гальтье, вместе с которым они собрали чемпионский «Лилль».

Позднее главный тренер признался, что во время беседы с Кампушем он не услышал ни опровержений, ни подтверждений слухов о своем будущем. Говорил, что ясность наступит после встречи с руководством во время подведения итогов сезона. И в принципе для больших клубов это нормально. Логично же дать тренеру насладиться вторым в карьере чемпионским титулом.

Для Гальтье, который назвал сезон на внутренней арене успешным, это достижение. Для «ПСЖ» с его амбициями — праздничный, но скорее рабочий момент. Тем более чемпионами можно становиться по-разному. С отрывом в 16 очков и со 105 забитыми мячами — как при Томасе Тухеле — парижская норма. А худший за 40 лет показатель пропущенных голов на «Парк де Пренс» (24) и непозволительные 10 поражений с начала года — почти катастрофа.

Гальтье, кстати, на этот счет заявил: «Катастрофа — это когда «ПСЖ» не выигрывает чемпионат». Но все-таки, будучи классным тренером, 56-летний специалист до конца так и не понял, что такое работать в топ-клубе. С его вечным максимализмом, не позволяющим в одну калитку проигрывать «Лансу». С капризными и амбициозными звездами и их сложными характерами.

Кристоф Гальтье. Фото Reuters

Неизбежный союз

То, что многих участников ЧМ-2022 после турнира в Катаре пришлось довольно долго приводить в чувство, — камень в огород Гальтье. Хотя ему было очень трудно, когда травмы выкашивали лидеров и в бой приходилось бросать необстрелянную молодежь. Только спрашивают все равно с тренера, и в больших клубах никто не будет ждать и давать второй шанс. Проще выбрать самый очевидный из имевшихся на рынке вариантов.

Юлианом Нагельсманном, которого так несправедливо и глупо уволили из «Баварии», интересовались многие. Однако тренировать «Тоттенхэм» в его нынешнем состоянии — сомнительное удовольствие, а Карло Анчелотти остался в «Реале» еще на год. При таком раскладе союз «ПСЖ» и Нагельсманна был просто неизбежен.

Возможно, все в итоге закончится разводом с битьем посуды, но в данный момент они словно созданы друг для друга. В свои 35 лет Юлиан уже не талантливый студент, а как минимум кандидат наук. Или даже доктор, только уволенные в итоге баварские боссы Оливер Кан и Хасан Салихамиджич не дали ему защитить лигочемпионскую диссертацию у профессора Хосепа Гвардиолы.

Нагельсманну есть что доказывать. У него накоплен опыт взаимоотношений с большими игроками уровня Мюллера, Левандовски и Киммиха, а начавшаяся с увольнения тренера вратарей скандальная история с Нойером стала уроком на будущее. Что до тренерской работы, то Юлиану есть куда расти. И очевидно, что он развивается. В «ПСЖ» это могли оценить, когда «Бавария», выиграв все шесть матчей в группе с «Барселоной» и добравшимся до финала ЛЧ «Интером», не оставила парижанам шансов на старте плей-офф.

Маркус Тюрам. Фото Global Look Press

Мбаппе зовет Тюрама

Для того футбола, который ставит Нагельсманн, в Париже может подобраться пусть и не идеальный, но очень перспективный состав. Практически без ветеранов, если не считать незаменимых Маркиньюса и Верратти. И трудно поверить, что после ухода Месси и Рамоса в команде останется Неймар. Бразильца во французской столице теперь ничего не держит, а сложные отношения с Мбаппе в комплекте с уходом друзей делают расставание практически неизбежным. Хотя когда-то Ней скептически оценивал назначение Томаса Тухеля, а потом признавался, что готов умереть за этого тренера.

Главное, что теперь Мбаппе действительно центральная фигура проекта. Как уверяет Килиан, он очень счастлив, он остается в Париже, а клуб делает все, чтобы усилить состав. Говорят, и сам форвард выступает в роли переговорщика и после прошлогоднего провала с выбравшим «Реал» Тшуамени рассчитывает уговорить перебраться в «ПСЖ» Маркуса Тюрама.

Похоже, год спустя начинает реализовываться заявленное прошлым летом президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи стремление отказаться от гламура в пользу скромности и делать ставку на тех, кто будет сражаться за «ПСЖ». К чемпионам Франции уже присоединились простившийся с «Реалом» Асенсио и перехваченный у «Челси» хавбек «Спортинга» Угарте. А нападение может усилить вице-чемпион мира Коло Муани. Это точно будет новый «ПСЖ». Но с прежними амбициями.