Нагельсманн вместо Гальтье, Мбаппе — центральная фигура. Каким будет «ПСЖ» после ухода Месси и Рамоса
Почти катастрофа
Если в «Монако» провал в последнем туре стал точкой кипения и Филиппу Клеману указали на дверь уже в воскресенье, то в Париже выдержали паузу. Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш даже напустил тумана, комментируя уход Месси и Серхио Рамоса. Заявил, что у клуба еще нет решений ни по игрокам, ни по главному тренеру. Возможно, старался соблюсти приличия, будучи инициатором приглашения Кристофа Гальтье, вместе с которым они собрали чемпионский «Лилль».
Позднее главный тренер признался, что во время беседы с Кампушем он не услышал ни опровержений, ни подтверждений слухов о своем будущем. Говорил, что ясность наступит после встречи с руководством во время подведения итогов сезона. И в принципе для больших клубов это нормально. Логично же дать тренеру насладиться вторым в карьере чемпионским титулом.
Для Гальтье, который назвал сезон на внутренней арене успешным, это достижение. Для «ПСЖ» с его амбициями — праздничный, но скорее рабочий момент. Тем более чемпионами можно становиться по-разному. С отрывом в 16 очков и со 105 забитыми мячами — как при Томасе Тухеле — парижская норма. А худший за 40 лет показатель пропущенных голов на «Парк де Пренс» (24) и непозволительные 10 поражений с начала года — почти катастрофа.
Гальтье, кстати, на этот счет заявил: «Катастрофа — это когда «ПСЖ» не выигрывает чемпионат». Но все-таки, будучи классным тренером, 56-летний специалист до конца так и не понял, что такое работать в топ-клубе. С его вечным максимализмом, не позволяющим в одну калитку проигрывать «Лансу». С капризными и амбициозными звездами и их сложными характерами.
Неизбежный союз
То, что многих участников ЧМ-2022 после турнира в Катаре пришлось довольно долго приводить в чувство, — камень в огород Гальтье. Хотя ему было очень трудно, когда травмы выкашивали лидеров и в бой приходилось бросать необстрелянную молодежь. Только спрашивают все равно с тренера, и в больших клубах никто не будет ждать и давать второй шанс. Проще выбрать самый очевидный из имевшихся на рынке вариантов.
Юлианом Нагельсманном, которого так несправедливо и глупо уволили из «Баварии», интересовались многие. Однако тренировать «Тоттенхэм» в его нынешнем состоянии — сомнительное удовольствие, а Карло Анчелотти остался в «Реале» еще на год. При таком раскладе союз «ПСЖ» и Нагельсманна был просто неизбежен.
Возможно, все в итоге закончится разводом с битьем посуды, но в данный момент они словно созданы друг для друга. В свои 35 лет Юлиан уже не талантливый студент, а как минимум кандидат наук. Или даже доктор, только уволенные в итоге баварские боссы Оливер Кан и Хасан Салихамиджич не дали ему защитить лигочемпионскую диссертацию у профессора Хосепа Гвардиолы.
Нагельсманну есть что доказывать. У него накоплен опыт взаимоотношений с большими игроками уровня Мюллера, Левандовски и Киммиха, а начавшаяся с увольнения тренера вратарей скандальная история с Нойером стала уроком на будущее. Что до тренерской работы, то Юлиану есть куда расти. И очевидно, что он развивается. В «ПСЖ» это могли оценить, когда «Бавария», выиграв все шесть матчей в группе с «Барселоной» и добравшимся до финала ЛЧ «Интером», не оставила парижанам шансов на старте плей-офф.
Мбаппе зовет Тюрама
Для того футбола, который ставит Нагельсманн, в Париже может подобраться пусть и не идеальный, но очень перспективный состав. Практически без ветеранов, если не считать незаменимых Маркиньюса и Верратти. И трудно поверить, что после ухода Месси и Рамоса в команде останется Неймар. Бразильца во французской столице теперь ничего не держит, а сложные отношения с Мбаппе в комплекте с уходом друзей делают расставание практически неизбежным. Хотя когда-то Ней скептически оценивал назначение Томаса Тухеля, а потом признавался, что готов умереть за этого тренера.
Главное, что теперь Мбаппе действительно центральная фигура проекта. Как уверяет Килиан, он очень счастлив, он остается в Париже, а клуб делает все, чтобы усилить состав. Говорят, и сам форвард выступает в роли переговорщика и после прошлогоднего провала с выбравшим «Реал» Тшуамени рассчитывает уговорить перебраться в «ПСЖ» Маркуса Тюрама.
Похоже, год спустя начинает реализовываться заявленное прошлым летом президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи стремление отказаться от гламура в пользу скромности и делать ставку на тех, кто будет сражаться за «ПСЖ». К чемпионам Франции уже присоединились простившийся с «Реалом» Асенсио и перехваченный у «Челси» хавбек «Спортинга» Угарте. А нападение может усилить вице-чемпион мира Коло Муани. Это точно будет новый «ПСЖ». Но с прежними амбициями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|27
|4
|7
|89-40
|85
|
2
|Ланс
|38
|25
|9
|4
|68-29
|84
|
3
|Марсель
|38
|22
|7
|9
|67-40
|73
|
4
|Лилль
|38
|19
|10
|9
|65-44
|67
|
5
|Ренн
|38
|21
|5
|12
|69-39
|68
|
6
|Монако
|38
|19
|8
|11
|70-58
|65
|
7
|Лион
|38
|18
|8
|12
|65-47
|62
|
8
|Клермон Фут
|38
|17
|8
|13
|45-49
|59
|
9
|Ницца
|38
|15
|13
|10
|48-37
|58
|
10
|Лорьян
|38
|15
|10
|13
|52-53
|55
|
11
|Реймс
|38
|12
|15
|11
|45-45
|51
|
12
|Монпелье
|38
|15
|5
|18
|65-62
|50
|
13
|Тулуза
|38
|13
|9
|16
|51-57
|48
|
14
|Брест
|38
|11
|11
|16
|44-54
|44
|
15
|Страсбур
|38
|9
|13
|16
|51-59
|40
|
16
|Осер
|38
|8
|11
|19
|35-63
|35
|
17
|Нант
|38
|7
|15
|16
|37-55
|36
|
18
|Труа
|38
|4
|12
|22
|45-81
|24
|
19
|Аяччо
|38
|7
|5
|26
|23-74
|26
|
20
|Анже
|38
|4
|6
|28
|33-81
|18
|3.06
|22:00
|
Аяччо – Марсель
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Осер – Ланс
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Брест – Ренн
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Лорьян – Страсбур
|2 : 1
|3.06
|22:00
|
Монако – Тулуза
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Нант – Анже
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Ницца – Лион
|3 : 1
|3.06
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|2 : 3
|3.06
|22:00
|
Реймс – Монпелье
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Труа – Лилль
|1 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|30
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|30
|2
|2