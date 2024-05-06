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6 мая, 23:58

«Лион» переиграл «Лилль», команды забили четыре гола в концовке матча

Руслан Минаев
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«Лион» одержал волевую победу над «Лиллем» в выездном матче 32-го тура чемпионата Франции — 4:3.

У «догов» голы забили Бафоде Диакате и Эдон Жегрова. Во втором тайме «дети» отыгрались благодаря точным ударам Саида Бенрахма и Малика Фофана.

За пять минут до конца добавленного времени Диакате («Лилль») оформил дубль, однако спустя три минуты Александр Ляказетт сравнял счет. На 90+2-й минуте Мама Бальде принес «Лиону» победу.

«Лилль» с 55 очками занимает 4-е место в таблице лиги 1. У «Лиона» — 47 очков и 7-я строчка.

Франция. Лига 1. 32-й тур
06 мая, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:4
Лион

Футбол
ФК Лилль
ФК Лион
1
1
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«Брест» на своем поле сыграл вничью с «Нантом»
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 32 16 9 7 49-33 57
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
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