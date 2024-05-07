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Сегодня, 09:41

Терзич рассказал о настрое игроков дортмундской «Боруссии» к ответному матчу с «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Боруссия» Дортмунд Эдин Терзич рассказал, чего ждет от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ». Первая встреча завершилась победой немцев со счетом 1:0.

«Успех заключачается в том, чтобы принести интенсивность на поле. Если нужно будет, мы пробежим еще 20 километров. Подход к последнему шагу на пути в Лондон таков, что мы должны проявить уважение, стойкость, мужество и радость, если хотим добиться чего-то великого», — цитирует Терзича сайт «Боруссии».

7 мая «ПСЖ» дома примет дортмундскую «Боруссию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало встречи в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Эдин Терзич
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«ПСЖ» обсудит новый контракт с Доннаруммой после завершения сезона-2023/24
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 32 16 9 7 49-33 57
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
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34 тур
3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
 2 : 3
4.05 22:00
Брест – Нант
 0 : 0
6.05 22:00
Лилль – Лион
 3 : 4
15.05 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
15.05 22:00
Реймс – Марсель
 - : -
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ПСЖ

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Александр Ляказетт

Лион

 17
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
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Анжел Гомеш

Лилль

 7
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
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Клермон Фут

 22 2 4
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