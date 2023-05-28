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Неймар играл в покер и развлекался на гонках в Монте-Карло, пока «ПСЖ» оформлял чемпионство. А говорили, что ему тяжело передвигаться

Неймар вместо чемпионского матча «ПСЖ» посетил турнир по покеру в Монте-Карло
Артем Никулин
корреспондент
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Неймар не приехал праздновать чемпионство «ПСЖ», но появился на «Формуле-1» и покерном турнире.
Фото Соцсети
Актер Том Холланд и Неймар в гостях у «Ред Булл».
Фото Getty Images
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Похоже, бразилец совсем оторван от команды.

В предпоследнем туре лиги 1 «ПСЖ» завоевал очередной чемпионский титул благодаря ничьей со «Страсбуром» (1:1). Единственный мяч парижан соорудили Лионель Месси и Килиан Мбаппе: первый забил, второй ассистировал. Последние три месяца «ПСЖ» тащил именно этот дуэт (15 голов и 10 результативных передач на двоих с начала марта), а вот Неймар, еще один участник звездного трио, последний матч провел еще в феврале.

Зимой бразилец травмировал голеностоп в матче с «Лиллем» — пришлось ложиться на операционный стол и распрощаться с шансами вернуться на поле до лета. Хотя до травмы Неймар проводил один из лучших сезонов как минимум с точки зрения статистики: в 29 матчах оформил 18+17 по «гол+пас».

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К Неймару во Франции и до того были вопросы в плане отношения к футболу. И, кажется, бразилец подкинул фанатам еще одну причину для хейта. СМИ обратили внимание на то, что 31-летнего вингера не было в раздевалке «ПСЖ» после оформления чемпионства. Хотя, например, Преснель Кимпембе, Маркиньюс и Ашраф Хакими, которые не были включены в заявку, все равно приехали на матч.

Тренер парижан Кристоф Гальтье принялся защищать Неймара на пресс-конференции: «Ему тяжело передвигаться, но он был в раздевалке на последней тренировке. Не делайте поспешных выводов. Он был невероятен в первой части сезона».

Футболист "ПСЖ" Неймар.
Фото Соцсети

И все бы ничего, но в соцсетях раскрыли истинную причину отсутствия бразильца — Неймара накануне заметили в казино Монте-Карло. По сообщению Bild, футболист прибыл в княжество Монако по приглашению компании «Ред Булл», которая позвала Неймара посетить «Гран-при «Формулы-1». При этом компания ожидала, что бразилец прибудет в Монте-Карло в воскресенье, но спортсмен не стал ждать и приехал на день раньше.

Актер Том Холланд и Неймар в гостях у «Ред Булл».
Фото Getty Images

На самом «Гран-при» Неймар как следует отдыхает. Поздоровался с командой «Ред Булл» (не забыв захватить с собой бутылку энергетика), признался, что поддерживает и их, и пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона одновременно (чем поразил всех), а еще сфотографировался с Томом Холландом, исполнителем роли Человека-паука.

Возвращаясь к теме «ПСЖ»: Неймар все-таки поздравил одноклубников с победой, но довольно скромно. Бразилец опубликовал историю в соцсетях, подписав: «Номер один во Франции». Весьма лаконично.

Неймар. Неймара пора выгонять из «ПСЖ». Он опять не поможет в важном матче

Неизвестно, последуют ли за поступком Неймара санкции со стороны «ПСЖ» или руководство было в курсе действий игрока. В любом случае, зарубежные СМИ сообщают, что клуб собирается продать бразильца уже этим летом. Поговаривают об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но пока никакой информации о конкретных переговорах нет.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Страсбур
Кристоф Гальтье
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
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38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 - : -
3.06 22:00
Осер – Ланс
 - : -
3.06 22:00
Брест – Ренн
 - : -
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 - : -
3.06 22:00
Нант – Анже
 - : -
3.06 22:00
Ницца – Лион
 - : -
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 - : -
3.06 22:00
Труа – Лилль
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 28
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 29 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 29 2 2
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