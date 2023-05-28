Неймар играл в покер и развлекался на гонках в Монте-Карло, пока «ПСЖ» оформлял чемпионство. А говорили, что ему тяжело передвигаться
В предпоследнем туре лиги 1 «ПСЖ» завоевал очередной чемпионский титул благодаря ничьей со «Страсбуром» (1:1). Единственный мяч парижан соорудили Лионель Месси и Килиан Мбаппе: первый забил, второй ассистировал. Последние три месяца «ПСЖ» тащил именно этот дуэт (15 голов и 10 результативных передач на двоих с начала марта), а вот Неймар, еще один участник звездного трио, последний матч провел еще в феврале.
Зимой бразилец травмировал голеностоп в матче с «Лиллем» — пришлось ложиться на операционный стол и распрощаться с шансами вернуться на поле до лета. Хотя до травмы Неймар проводил один из лучших сезонов как минимум с точки зрения статистики: в 29 матчах оформил 18+17 по «гол+пас».
К Неймару во Франции и до того были вопросы в плане отношения к футболу. И, кажется, бразилец подкинул фанатам еще одну причину для хейта. СМИ обратили внимание на то, что 31-летнего вингера не было в раздевалке «ПСЖ» после оформления чемпионства. Хотя, например, Преснель Кимпембе, Маркиньюс и Ашраф Хакими, которые не были включены в заявку, все равно приехали на матч.
Тренер парижан Кристоф Гальтье принялся защищать Неймара на пресс-конференции: «Ему тяжело передвигаться, но он был в раздевалке на последней тренировке. Не делайте поспешных выводов. Он был невероятен в первой части сезона».
И все бы ничего, но в соцсетях раскрыли истинную причину отсутствия бразильца — Неймара накануне заметили в казино Монте-Карло. По сообщению Bild, футболист прибыл в княжество Монако по приглашению компании «Ред Булл», которая позвала Неймара посетить «Гран-при «Формулы-1». При этом компания ожидала, что бразилец прибудет в Монте-Карло в воскресенье, но спортсмен не стал ждать и приехал на день раньше.
На самом «Гран-при» Неймар как следует отдыхает. Поздоровался с командой «Ред Булл» (не забыв захватить с собой бутылку энергетика), признался, что поддерживает и их, и пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона одновременно (чем поразил всех), а еще сфотографировался с Томом Холландом, исполнителем роли Человека-паука.
Возвращаясь к теме «ПСЖ»: Неймар все-таки поздравил одноклубников с победой, но довольно скромно. Бразилец опубликовал историю в соцсетях, подписав: «Номер один во Франции». Весьма лаконично.
Неизвестно, последуют ли за поступком Неймара санкции со стороны «ПСЖ» или руководство было в курсе действий игрока. В любом случае, зарубежные СМИ сообщают, что клуб собирается продать бразильца уже этим летом. Поговаривают об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но пока никакой информации о конкретных переговорах нет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|37
|27
|4
|6
|87-37
|85
|
2
|Ланс
|37
|24
|9
|4
|65-28
|81
|
3
|Марсель
|37
|22
|7
|8
|67-39
|73
|
4
|Лилль
|37
|19
|9
|9
|64-43
|66
|
5
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|67-38
|65
|
6
|Монако
|37
|19
|8
|10
|69-56
|65
|
7
|Лион
|37
|18
|8
|11
|64-44
|62
|
8
|Клермон Фут
|37
|16
|8
|13
|42-47
|56
|
9
|Ницца
|37
|14
|13
|10
|45-36
|55
|
10
|Лорьян
|37
|14
|10
|13
|50-52
|52
|
11
|Реймс
|37
|12
|15
|10
|44-42
|51
|
12
|Монпелье
|37
|14
|5
|18
|62-61
|47
|
13
|Тулуза
|37
|12
|9
|16
|49-56
|45
|
14
|Брест
|37
|11
|11
|15
|43-52
|44
|
15
|Страсбур
|37
|9
|13
|15
|50-57
|40
|
16
|Осер
|37
|8
|11
|18
|34-60
|35
|
17
|Нант
|37
|6
|15
|16
|36-55
|33
|
18
|Труа
|37
|4
|11
|22
|44-80
|23
|
19
|Аяччо
|37
|6
|5
|26
|22-74
|23
|
20
|Анже
|37
|4
|6
|27
|33-80
|18
|3.06
|22:00
|
Аяччо – Марсель
|- : -
|3.06
|22:00
|
Осер – Ланс
|- : -
|3.06
|22:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|3.06
|22:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|3.06
|22:00
|
Монако – Тулуза
|- : -
|3.06
|22:00
|
Нант – Анже
|- : -
|3.06
|22:00
|
Ницца – Лион
|- : -
|3.06
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|- : -
|3.06
|22:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|3.06
|22:00
|
Труа – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|29
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|29
|2
|2