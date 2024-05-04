«Монако» назвал заявку на матч с «Клермоном»
«Монако» огласил заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Клермона». Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако.
Главный тренер монегасков Ади Хюттер сможет рассчитывать на следующих игроков: Льенар, Кен, Маецки — Эрике, Керер, Марипан, Уаттара, Салису, Синьо, Вандерсон — Аклиуш, Камара, Кулибали, Диатта, Диоп, Фофана, Магасса, Минамино — Эмболо, Бен Йеддер, Балоган.
«Монако» в этой встрече не сможет рассчитывать на российского полузащитника Александра Головина и швейцарского нападающего Дениса Закария. Оба игрока травмированы. Также Элис Бен Сегир пропустит эту игру из-за травмы.
Матч «Монако» — «Клермон» состоится в субботу, 4 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|31
|17
|7
|7
|58-41
|58
|
3
|Брест
|31
|16
|8
|7
|49-33
|56
|
4
|Лилль
|31
|15
|10
|6
|45-27
|55
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42-34
|49
|
7
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
8
|Лион
|31
|13
|5
|13
|42-51
|44
|
9
|Ренн
|31
|11
|9
|11
|48-41
|42
|
10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41-44
|41
|
11
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39-42
|40
|
12
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
13
|Страсбур
|31
|9
|9
|13
|34-44
|36
|
14
|Нант
|31
|9
|5
|17
|29-49
|32
|
15
|Гавр
|31
|6
|11
|14
|30-41
|29
|
16
|Метц
|31
|8
|5
|18
|32-51
|29
|
17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37-63
|26
|
18
|Клермон Фут
|31
|5
|10
|16
|25-50
|25
|3.05
|20:00
|
Тулуза – Монпелье
|1 : 2
|3.05
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|2 : 0
|4.05
|16:00
|
Гавр – Страсбур
|- : -
|4.05
|18:00
|
Монако – Клермон Фут
|- : -
|4.05
|20:00
|
Метц – Ренн
|- : -
|4.05
|22:00
|
Брест – Нант
|- : -
|6.05
|22:00
|
Лилль – Лион
|- : -
|15.05
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|15.05
|22:00
|
Реймс – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|16
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|19
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2