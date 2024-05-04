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Сегодня, 02:40

«Монако» назвал заявку на матч с «Клермоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Монако» огласил заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Клермона». Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако.

Главный тренер монегасков Ади Хюттер сможет рассчитывать на следующих игроков: Льенар, Кен, Маецки — Эрике, Керер, Марипан, Уаттара, Салису, Синьо, Вандерсон — Аклиуш, Камара, Кулибали, Диатта, Диоп, Фофана, Магасса, Минамино — Эмболо, Бен Йеддер, Балоган.

«Монако» в этой встрече не сможет рассчитывать на российского полузащитника Александра Головина и швейцарского нападающего Дениса Закария. Оба игрока травмированы. Также Элис Бен Сегир пропустит эту игру из-за травмы.

Матч «Монако» — «Клермон» состоится в субботу, 4 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Александр Головин. Лучший сезон Головина во Франции прервала травма. «Монако» сражается за Лигу чемпионов без своей звезды

Футбол
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 31 17 7 7 58-41 58
3
 Брест 31 16 8 7 49-33 56
4
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
8
 Лион 31 13 5 13 42-51 44
9
 Ренн 31 11 9 11 48-41 42
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 31 9 9 13 34-44 36
14
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
15
 Гавр 31 6 11 14 30-41 29
16
 Метц 31 8 5 18 32-51 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 31 5 10 16 25-50 25
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Тулуза – Монпелье
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Ланс – Лорьян
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4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 - : -
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
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4.05 20:00
Метц – Ренн
 - : -
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Брест – Нант
 - : -
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Александр Ляказетт

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Усман Дембеле

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 8
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

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