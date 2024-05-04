«Монако» назвал заявку на матч с «Клермоном»

«Монако» огласил заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Клермона». Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако.

Главный тренер монегасков Ади Хюттер сможет рассчитывать на следующих игроков: Льенар, Кен, Маецки — Эрике, Керер, Марипан, Уаттара, Салису, Синьо, Вандерсон — Аклиуш, Камара, Кулибали, Диатта, Диоп, Фофана, Магасса, Минамино — Эмболо, Бен Йеддер, Балоган.

«Монако» в этой встрече не сможет рассчитывать на российского полузащитника Александра Головина и швейцарского нападающего Дениса Закария. Оба игрока травмированы. Также Элис Бен Сегир пропустит эту игру из-за травмы.

Матч «Монако» — «Клермон» состоится в субботу, 4 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени.