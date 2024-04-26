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Париж-2024

Сегодня, 22:26

AS: «Реал» сообщил Федерации футбола Франции, что не отпустит Мбаппе на Олимпиаду в Париже

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«Реал» связался с Федерацией футбола Франции и уведомил, что в случае подписания форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не отпустит форварда на Олимпийские игры в Париже, сообщает AS.

По данным источника, такой пункт есть в соглашении между 25-летний французом и мадридским клубом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матча, в которых забил 43 мяча и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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