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«Гавр» победил «Страсбур» в лиге 1, Кузяев вышел в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Гавр» — «Страсбур».
Фото AFP

«Гавр» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче 32-го тура французской лиги 1 — 3:1.

Дубль оформил полузащитник хозяев Яссин Кехта. Он отличился на 24-й и 65-й минутах. Две голевые передачи отдал Жосуэ Казимир.

Единственный мяч гостей на 86-й минуте забил Фредерик Гильбер.

Окончательный счет на 90+6-й минуте установил Андре Айю.

Российский хавбек «Гавра» Далер Кузяев не попал в стартовый состав своей команды и вышел на замену на 80-й минуте.

«Гавр» (32 очка) поднялся на 14-е место в лиге 1. «Страсбур» (36) идет 13-м в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 32-й тур
04 мая, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
3:1
Страсбур

Источник: Таблица лиги 1
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Страсбур
0
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 31 17 7 7 58-41 58
3
 Брест 31 16 8 7 49-33 56
4
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
8
 Лион 31 13 5 13 42-51 44
9
 Ренн 31 11 9 11 48-41 42
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
15
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
16
 Метц 31 8 5 18 32-51 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 31 5 10 16 25-50 25
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4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
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4.05 20:00
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