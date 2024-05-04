«Гавр» победил «Страсбур» в лиге 1, Кузяев вышел в концовке
«Гавр» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче 32-го тура французской лиги 1 — 3:1.
Дубль оформил полузащитник хозяев Яссин Кехта. Он отличился на 24-й и 65-й минутах. Две голевые передачи отдал Жосуэ Казимир.
Единственный мяч гостей на 86-й минуте забил Фредерик Гильбер.
Окончательный счет на 90+6-й минуте установил Андре Айю.
Российский хавбек «Гавра» Далер Кузяев не попал в стартовый состав своей команды и вышел на замену на 80-й минуте.
«Гавр» (32 очка) поднялся на 14-е место в лиге 1. «Страсбур» (36) идет 13-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|31
|17
|7
|7
|58-41
|58
|
3
|Брест
|31
|16
|8
|7
|49-33
|56
|
4
|Лилль
|31
|15
|10
|6
|45-27
|55
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42-34
|49
|
7
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
8
|Лион
|31
|13
|5
|13
|42-51
|44
|
9
|Ренн
|31
|11
|9
|11
|48-41
|42
|
10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41-44
|41
|
11
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39-42
|40
|
12
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
13
|Страсбур
|32
|9
|9
|14
|35-47
|36
|
14
|Гавр
|32
|7
|11
|14
|33-42
|32
|
15
|Нант
|31
|9
|5
|17
|29-49
|32
|
16
|Метц
|31
|8
|5
|18
|32-51
|29
|
17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37-63
|26
|
18
|Клермон Фут
|31
|5
|10
|16
|25-50
|25
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|20:00
|
Тулуза – Монпелье
|1 : 2
|3.05
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|2 : 0
|4.05
|16:00
|
Гавр – Страсбур
|3 : 1
|4.05
|18:00
|
Монако – Клермон Фут
|- : -
|4.05
|20:00
|
Метц – Ренн
|- : -
|4.05
|22:00
|
Брест – Нант
|- : -
|6.05
|22:00
|
Лилль – Лион
|- : -
|15.05
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|15.05
|22:00
|
Реймс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|16
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|19
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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