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Сегодня, 19:50

Анри назвал Мбаппе лучшим футболистом в истории «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри объяснил, почему считает Килиана Мбаппе лучшим игроком в истории «ПСЖ».

«Мбаппе — лучший игрок, когда-либо игравший за «ПСЖ»? Да. Для меня — да. Очевидно, это мое мнение. Для меня Мбаппе войдет в историю как лучший игрок «ПСЖ». Он действительно хорошо провел всю свою карьеру в команде, поэтому я не буду осуждать его за то, что он не выиграл с «ПСЖ» Лигу чемпионов», — приводит слова Анри Daily Mail.

7 мая «ПСЖ» уступил «Боруссии» (0:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и по итогам двух встреч (0:2) вылетел из турнира. В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с победителем противостояния «Реал» — «Бавария» (первый матч — 2:2).

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. С того момента он провел 306 матчей за команду, забил 255 мячей и сделал 108 голевых передач. Летом у 25-летнего француза истекает контракт с парижанами. Ожидается, что он станет игроком «Реала».

Килиан Мбаппе
Тьерри Анри
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Тьерри Анри рассказал, что думает о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 32 16 9 7 49-33 57
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
 2 : 3
4.05 22:00
Брест – Нант
 0 : 0
6.05 22:00
Лилль – Лион
 3 : 4
15.05 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
15.05 22:00
Реймс – Марсель
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 22 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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