Тьерри Анри рассказал, что думает о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Килиан Мбаппе, мы все знаем, что он уходит», — приводит слова Анри канал Madrid Xtra в соцсети Х (ранее твиттер).

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании сезона-2023/24 и подпишет контракт с «Реалом». Он хочет купить дом в Мадриде, в котором жил Серхио Рамос

В текущем сезоне Мбаппе провел 45 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.