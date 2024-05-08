Руководство «ПСЖ» не собирается увольнять Энрике после вылета из Лиги чемпионов
Руководство «ПСЖ» довольно работой главного тренера клуба Луиса Энрике, несмотря на вылет из полуфинала Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (по сумме двух матчей — 0:2), сообщает ESPN.
В клубе верят, что 54-летний испанский специалист может улучшить результаты команды в будущем.
Под руководством Энрике в нынешнем сезоне парижане выиграли лигу 1 и стали обладателями Суперкубка Франции.
Действующий контракт тренера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Вскоре между сторонами может начаться переговорный процесс о продлении соглашения.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|32
|18
|7
|7
|62-42
|61
|
3
|Брест
|32
|16
|9
|7
|49-33
|57
|
4
|Лилль
|32
|15
|10
|7
|48-31
|55
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42-34
|49
|
7
|Лион
|32
|14
|5
|13
|46-54
|47
|
8
|Ренн
|32
|12
|9
|11
|51-43
|45
|
9
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41-44
|41
|
11
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39-42
|40
|
12
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
13
|Страсбур
|32
|9
|9
|14
|35-47
|36
|
14
|Нант
|32
|9
|6
|17
|29-49
|33
|
15
|Гавр
|32
|7
|11
|14
|33-42
|32
|
16
|Метц
|32
|8
|5
|19
|34-54
|29
|
17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37-63
|26
|
18
|Клермон Фут
|32
|5
|10
|17
|26-54
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|20:00
|
Тулуза – Монпелье
|1 : 2
|3.05
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|2 : 0
|4.05
|16:00
|
Гавр – Страсбур
|3 : 1
|4.05
|18:00
|
Монако – Клермон Фут
|4 : 1
|4.05
|20:00
|
Метц – Ренн
|2 : 3
|4.05
|22:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|6.05
|22:00
|
Лилль – Лион
|3 : 4
|15.05
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|15.05
|22:00
|
Реймс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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