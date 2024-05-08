Руководство «ПСЖ» не собирается увольнять Энрике после вылета из Лиги чемпионов

Руководство «ПСЖ» довольно работой главного тренера клуба Луиса Энрике, несмотря на вылет из полуфинала Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (по сумме двух матчей — 0:2), сообщает ESPN.

В клубе верят, что 54-летний испанский специалист может улучшить результаты команды в будущем.

Под руководством Энрике в нынешнем сезоне парижане выиграли лигу 1 и стали обладателями Суперкубка Франции.

Действующий контракт тренера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Вскоре между сторонами может начаться переговорный процесс о продлении соглашения.