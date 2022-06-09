Килиан Мбаппе: биография и карьера в футболе, достижения и личная жизнь
Биография Килиана Мбаппе
Килиан Мбаппе является футболистом и играет на позиции нападающего. Он выступает за «ПСЖ» и сборную Франции. Форвард родился 20 декабря 1998 года в Париже и вырос в Бонди. По национальности Мбаппе француз.
Рост Мбаппе — 178 см.
Детские годы
Родители
Отец Килиана — детский футбольный тренер, а ныне агент футболиста Уилфрид Мбаппе. Он родом из Камеруна. Мать — Файза Ламари (девичья фамилия), которая ранее профессионально занималась гандболом. Она имеет алжирские корни.
Килиан Мбаппе родился в Париже, а вырос в Бонди. У него также есть младший брат по имени Итан (15 лет), который играет в академии «ПСЖ», и приемный брат Жирес Кембо-Экоко (34 года).
С детства кумирами Мбаппе были Криштиану Роналду и Зинедин Зидан. Его самым любимым клубом был мадридский «Реал».
Карьера в футболе
Когда Мбаппе начал заниматься футболом?
В шесть лет (2004 год) Килиан Мбаппе начал заниматься футболом в «Бонди», где тренировал его отец. Параллельно мальчик учился в местной частной католической школе. По словам учителей, он считался одаренным ребенком, но очень беспокойным.
В «Бонди» Килиан тренировался под руководством своего отца и Антонио Риккарди. По словам специалистов, Мбаппе с детства отличался техничным дриблингом и высокой скоростью.
Килиан Мбаппе в юниорских соревнованиях
В 2011 году Мбаппе был зачислен в футбольную академию Клерфонтен. Нападающий тренировался там до 2013-го. После окончания обучения в Клерфонтен Мбаппе попал в сферу интересов «Бордо», «Кана», «Реала», «Челси» и ряда других клубов.
Родители остерегались, что в случае перехода в статусную топ-команду Килиан будет получать мало игрового времени, поэтому их выбор пал на молодежку «Монако». Монегаски только вернулись в высший дивизион (лига 1).
В академии «Монако» тренеры были недовольны игрой Мбаппе в обороне. Они считали, что форвард мало отрабатывал в защите.
В 2014 году Мбаппе был впервые вызван в юношескую сборную Франции U-17. В 2015-м Килиан дебютировал за резервную команду «Монако», где забил свой первый гол в ноябре того года.
Килиан Мбаппе во взрослых соревнованиях: «Монако»
Мбаппе дебютировал за основную команду «Монако» 12 декабря 2015-го. Нападающий вышел на замену вместо Фабио Коэнтрау на 88-й минуте матча чемпионата Франции против «Кана» (1:1). Тогда Мбаппе стал самым молодым футболистом, который сыграл за «Монако» в возрасте 16 лет и 347 дней, побив рекорд Тьерри Анри. В своем первом сезоне за монегасков он провел 15 игр, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
В мае 2016-го Мбаппе подписал свой первый профессиональный контракт. Его соглашение с «Монако» было рассчитано до июня 2019 года. Летом 2016-го «Манчестер Сити» предложил 40 миллионов евро за форварда, но игрока отказались продавать англичанам.
11 февраля 2017 года Мбаппе оформил свой первый хет-трик в лиге 1 в игре «Монако» против «Метца» (5:0). 21 февраля нападающий забил первый гол в Лиге чемпионов — он отличился в матче 1/8 финала турнира с «Манчестер Сити» (5:3). Мбаппе стал вторым самым молодым французским футболистом, который забивал в ЛЧ — в 18 лет и 2 месяца. Он уступил по этому показателю только Кариму Бензема (17 лет и 11 месяцев).
В мае 2017-го «Монако» стал победителем чемпионата Франции по футболу. Монегаски заняли первое место с отрывом в 8 очков от «ПСЖ». В сезоне-2016/17 Мбаппе провел в общей сложности 46 матчей за «Монако», забил 28 голов и сделал 14 голевых передач.
Килиан Мбаппе во взрослых соревнованиях: «ПСЖ»
В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» по окончании сезона-2017/18 с обязательством выкупа за 180 миллионов евро. Опция должна была реализоваться автоматически, если парижане останутся в лиге 1. Контракт с «ПСЖ» был рассчитан до июня 2022 года с годовой зарплатой в размере 10 миллионов евро.
Дебютный гол Мбаппе за новую команду состоялся 8 сентября 2017-го в матче с «Метцем» (5:1). В декабре форвард забил свой 10-й мяч в Лиге чемпионов и стал самым молодым футболистом, который достиг этого рекорда (18 лет и 11 месяцев). Одноклубники по «ПСЖ» придумали прозвище для него — Донателло (герой комиксов и фильмов, один из «Черепашек-ниндзя». — Прим. «СЭ»). В сезоне-2017/18 Мбаппе сыграл 44 матча за парижан, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач.
4 декабря 2018-го Мбаппе занял четвертое место в голосовании за награду «Золотой мяч». За год до этого он был седьмым.
23 февраля 2019-го форвард забивает дважды «Ниму» (3:0) и становится самым молодым игроком в истории чемпионатов Франции, кто забил 50 голов. Ему было на тот момент 20 лет и 2 месяца. Предыдущий рекорд был установлен в 1957 году Рашидом Мехлуфи (20 лет и 4 месяца). По итогам сезона-2018/19 Мбаппе стал лучшим бомбардиром лиги 1 с 33 голами.
В марте 2020-го чемпионат Франции сезона-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «ПСЖ» был назвал чемпионом, а Мбаппе с 18 голами — лучшим бомбардиром лиги. В плей-офф Лиги чемпионов нападающий помог своей команде дойти до финала турнира, где парижане проиграли «Баварии» (0:1).
В сезоне-2020/21 Мбаппе забил свой 100-й гол в карьере в ворота «Монпелье» (5 декабря 2020-го). 16 февраля 2021 года игрок оформил хет-трик в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной» (4:1). Форвард стал третьим в истории футболистом, кому удавалось забить три мяча каталонцам на «Камп Ноу».
В феврале 2021 года исследовательское агентство KPMG назвало Мбаппе самым дорогим футболистом в мире — его стоимость оценивалась в 185 миллионов евро.
Летом 2021-го «Реал» делает попытку заполучить Мбаппе у «ПСЖ». По информации Marca, мадридцы предлагали в общей сложности 200 миллионов евро за форварда. Однако на старте сезона-2021/22 «ПСЖ» подписывает Лионеля Месси. В мировой прессе начинают бурно обсуждать трио Мбаппе — Неймар — Месси (MNM). В итоге Килиан Мбаппе остается в Париже, хотя выражал желание продолжить карьеру в ла лиге.
В первом матче 1/8 ЛЧ Мбаппе забивает единственный гол «Реалу» (1:0). Он также отличается в ответной игре, но его команда проигрывает сливочным (1:3) и вылетает из еврокубков. Мадридский клуб позже станет обладателем ЛЧ-2021/22.
В сезоне-2021/22 Мбаппе стал чемпионом Франции в пятый раз. Форвард был признан лучшим бомбардиром и ассистентом лиги 1 с 28 голами и 17 ассистами.
21 мая 2022-го Мбаппе объявил о продлении контракта с «ПСЖ» до 2025 года, несмотря на интерес со стороны «Реала».
По словам Мбаппе, президент Франции Эмманюэль Макрон несколько раз звонил ему. Глава государства был счастлив, когда узнал, что форвард останется в «ПСЖ».
Килиан Мбаппе в сборной Франции
В 2018 году Мбаппе попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира-2018 в России. 21 июня форвард забил свой первый гол за команду на крупных турнирах в матче с Перу (1:0). В 19 лет 6 месяцев и 1 день Мбаппе стал самым молодым французским футболистом, забившим на ЧМ.
30 июня 2018-го нападающий оформил дубль в игре с Аргентиной (4:3) и помог Франции выйти в 1/4 финала мирового первенства. В матче с Хорватией (4:2) Мбаппе стал первым тинейджером после Пеле, кому удалось забить в финале ЧМ. Вместе с командой Дидье Дешама он завоевал золотую медаль чемпионата мира-2018.
28 июня 2021 года Мбаппе не реализовал пенальти в серии послематчевых 11-метровых во встрече со Швейцарией (3:3, 4-5) в 1/8 финала Евро-2020. В результате чего Франция вылетела с чемпионата Европы.
В ноябре 2021-го Мбаппе оформил покер в игре отбора ЧМ-2022 с Казахстаном (8:0).
Сколько зарабатывает Килиан Мбаппе?
В 2019 году Forbes признал Мбаппе четвертым футболистом в мире по заработку. Его годовой доход оценивался в 12 миллионов евро.
В 2022 году после подписания нового соглашения с «ПСЖ» в прессе появилась информация, что Мбаппе получил бонус за подписание контракта в размере 300 миллионов евро. При этом его годовой оклад в размере 100 миллионов после вычета налогов. Как утверждает Marca, после этого форвард стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
Французский футболист арендует особняк в Париже с видом на Эйфелеву башню. Его площадь составляет около 600 квадратных метров. Он увлекается коллекционированием дорогих иномарок — в автопарке есть престижные модели Mercedes, Audi, Ferrari и BMW.
По версии портала Transfermarkt стоимость Мбаппе составляет 160 миллионов евро.
Килиан Мбаппе: реклама и благотворительность
Килиан Мбаппе имеет рекламный контракт с производителем спортивной одежды и обуви Nike. Совместно с компанией они выпускали специализированные бутсы. Француз является глобальным послом компании-производителя люксовых часов Hublot.
Нападающий «ПСЖ» принимает активное участие в проекте по помощи в развитии спорта в Африке.
Форвард дважды попадал на обложку футбольного симулятора FIFA (21 и 22).
В январе 2019-го Мбаппе сделал ряд пожертвований для поиска погибшего форварда Эмилиано Салы, который разбился во время авиакатастрофы.
Килиан Мбаппе: достижения
Килиан Мбаппе — пятикратный чемпион Франции: один раз — в составе «Монако» (сезон-2016/17) и четыре раза — за «ПСЖ» (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22). Игрок дважды становился обладателем Кубка французской лиги (2017/18, 2019/20), трижды выигрывал Кубок страны (2017/18, 2019/20, 2020/21) и два раза завоевал Суперкубок Франции (2019, 2020).
В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций-2020/21. Он также является чемпионом Европы со сборной Франции U-19 (2016).
Личные достижения Килина Мбаппе:
· Лауреат премии «Golden Boy» (2017).
· Обладатель премии «Копа Трофи» (2018).
· Обладатель награды «Лучший молодой игрок чемпионата мира по футболу» (2018).
· Обладатель премии «Лучший французский игрок года» (2018).
· Лауреат премии «Onze de Bronze» (2019).
· Обладатель приза лиги 1 «Лучший молодой игрок года» (2016/17, 2017/18, 2018/2019).
В 2016 году Мбаппе получил диплом бакалавра в области науки и технологий по управлению и менеджменту. Наличие высшего образования Килиан объяснял необходимостью, чтобы в будущем стать тренером и участвовать в других проектах по завершении карьеры футболиста.
Килиан Мбаппе: личная жизнь
Килиан Мбаппе официально не женат. О его личной жизни мало известных фактов, поэтому в данном вопросе можно ориентироваться только на слухи СМИ.
В 2018 году утверждалось, что Мбаппе встречался с «Мисс Франции"-2017 Алисией Эйлис. Публично об этом пара не сообщала.
В марте 2021 года бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Виктория Боня рассказала в интервью «СЭ», что целовалась с Мбаппе, когда ему было 17 лет.
В январе 2022-го появились сообщения о том, что у Мбаппе роман с Синди Кимберли — известной испанской моделью, которая болеет за «Барселону». Утверждается, что девушка прилетала в Париж к французскому футболисту на Рождество.
Страница Килиана Мбаппе в «Википедии»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|26
|8
|4
|90-36
|86
|
2
|Марсель
|38
|21
|8
|9
|63-38
|71
|
3
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65-40
|69
|
4
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82-40
|66
|
5
|Ницца
|38
|20
|7
|11
|52-36
|66
|
6
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60-43
|63
|
7
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62-48
|62
|
8
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66-51
|61
|
9
|Нант
|38
|15
|10
|13
|55-48
|55
|
10
|Лилль
|38
|14
|13
|11
|48-48
|55
|
11
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49-57
|48
|
12
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43-44
|46
|
13
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49-61
|43
|
14
|Анже
|38
|10
|11
|17
|44-55
|41
|
15
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37-53
|38
|
16
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35-63
|36
|
17
|Клермон Фут
|38
|9
|9
|20
|38-69
|36
|
18
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42-77
|32
|
19
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35-69
|31
|
20
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52-91
|31
|21.05
|22:00
|
Анже – Монпелье
|2 : 0
|21.05
|22:00
|
Брест – Бордо
|2 : 4
|21.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|1 : 2
|21.05
|22:00
|
Ланс – Монако
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лилль – Ренн
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лорьян – Труа
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
Марсель – Страсбур
|4 : 0
|21.05
|22:00
|
Нант – Сент-Этьен
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
ПСЖ – Метц
|5 : 0
|21.05
|22:00
|
Реймс – Ницца
|2 : 3
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|25
|
|
Мусса Дембеле
Лион
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|34
|2
|5
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|32
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3