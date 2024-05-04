Хюттер: «Цель «Монако» неизменна — мы хотим финишировать в тройке лидеров»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Франции против «Клермона».

«Наша цель неизменна – мы хотим финишировать в тройке лидеров! Однако мы с большим уважением относимся к ближайшему сопернику. «Клермон» показал отличные результаты в последних четырех матчах. Во встречах с «ПСЖ» и «Монпелье» они сыграли вничью, в игре с «Лансом» действовали уверенно, а «Реймс» и вовсе обыграли.

Мы должны победить – это очевидно! По таблице можно подумать, что нас ждет легкий матч. Вторая команда играет против последней, однако ситуация в разы сложнее. Это очень важный матч как для нас, так и для них, потому что они борются за выживание. Я думаю, что мы являемся фаворитами в этой встрече, и нам нужно это показать в субботу», – цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Монако» – «Клермон» состоится в субботу, 4 мая. Начало – в 18.00 по московскому времени.