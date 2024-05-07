«ПСЖ» обсудит новый контракт с Доннаруммой после завершения сезона-2023/24
«ПСЖ» намерен продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, парижане собираются провести переговоры с 25-летним итальянцем после завершения сезона-2023/24. Руководство клуба может сделать голкипера капитаном команды.
Доннарумма выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года, в сезоне-2023/24 он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, пропустил 36 голов и отыграл 16 встреч на ноль.
Нынешний контракт вратаря с французским клубом действует до конца июня 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|32
|18
|7
|7
|62-42
|61
|
3
|Брест
|32
|16
|9
|7
|49-33
|57
|
4
|Лилль
|32
|15
|10
|7
|48-31
|55
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42-34
|49
|
7
|Лион
|32
|14
|5
|13
|46-54
|47
|
8
|Ренн
|32
|12
|9
|11
|51-43
|45
|
9
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41-44
|41
|
11
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39-42
|40
|
12
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
13
|Страсбур
|32
|9
|9
|14
|35-47
|36
|
14
|Нант
|32
|9
|6
|17
|29-49
|33
|
15
|Гавр
|32
|7
|11
|14
|33-42
|32
|
16
|Метц
|32
|8
|5
|19
|34-54
|29
|
17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37-63
|26
|
18
|Клермон Фут
|32
|5
|10
|17
|26-54
|25
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|20:00
|
Тулуза – Монпелье
|1 : 2
|3.05
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|2 : 0
|4.05
|16:00
|
Гавр – Страсбур
|3 : 1
|4.05
|18:00
|
Монако – Клермон Фут
|4 : 1
|4.05
|20:00
|
Метц – Ренн
|2 : 3
|4.05
|22:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|6.05
|22:00
|
Лилль – Лион
|3 : 4
|15.05
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|15.05
|22:00
|
Реймс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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