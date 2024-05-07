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Сегодня, 06:27

«ПСЖ» обсудит новый контракт с Доннаруммой после завершения сезона-2023/24

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters

«ПСЖ» намерен продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, парижане собираются провести переговоры с 25-летним итальянцем после завершения сезона-2023/24. Руководство клуба может сделать голкипера капитаном команды.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года, в сезоне-2023/24 он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, пропустил 36 голов и отыграл 16 встреч на ноль.

Нынешний контракт вратаря с французским клубом действует до конца июня 2026 года.

Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Лион» переиграл «Лилль», команды забили четыре гола в концовке матча
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 32 16 9 7 49-33 57
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
Результаты / календарь
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3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
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3.05 22:00
Ланс – Лорьян
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4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
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4.05 22:00
Брест – Нант
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