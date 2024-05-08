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Сегодня, 21:31

Десайи сомневается, что Мбаппе будет попадать в стартовый состав «Реала»

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Экс-игрок сборной Франции Марсель Десайи прокомментировал дальнейшее развитие карьеры форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я неоднократно говорил, что выбрал бы команду с другой части света. Что касается Мбаппе, я не думаю, что «Реал» — идеальный вариант в его случае: на левом фланге играет Винисиус Жуниор, футболист таких же качеств, как у Джуда Беллингема, из-за чего неизвестно, будет ли Мбаппе игроком старта, как тот того хочет», — приводит слова Десайи beIN Sports.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. С того момента он провел 306 матчей за команду, забил 255 мячей и сделал 108 голевых передач. Летом у 25-летнего француза истекает контракт с парижанами. Ожидается, что он станет игроком «Реала». Ранее в СМИ сообщалось, что нападающий подпишет контракт со сливочными до 2029 года.

Килиан Мбаппе
Марсель Десайи
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
9
 Вильярреал 34 12 9 13 56-58 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 34 11 8 15 32-38 41
12
 Севилья 34 10 11 13 45-46 41
13
 Осасуна 34 11 6 17 37-51 39
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
16
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
17
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 34 4 9 21 36-64 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
10.05 22:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 - : -
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
11.05 19:30
Гранада – Реал
 - : -
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 - : -
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
 - : -
12.05 19:30
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
12.05 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
13.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 12
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 24 1 6
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